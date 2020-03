Culminaron los Juegos Universitarios de Playa 2020

Más de 700 estudiantes de 40 instituciones educativas de nivel universitario y terciario participaron de este evento celebrado en la localidad de Mar de Ajó.

Los estudiantes fueron los protagonistas de tres jornadas deportivas frente al mar en el marco de la primera edición de los Juegos Universitarios de Playa 2020 que se desarrolló en las playas de Mar de Ajó.

Más de 700 estudiantes de 40 instituciones educativas de nivel universitario y terciario participaron de este evento organizado por la Municipalidad de La Costa, la Federación del Deporte Universitario Argentino y la Universidad Atlántida Argentina.

Los juegos se desarrollaron de acuerdo a rigurosas medidas de prevención que incluyeron la prohibición de espectadores en las tribunas y demás cuidados sanitarios tanto para los deportistas de cada delegación como para el personal de la organización.

Ganadores de las distintas disciplinas

HANDBALL DE PLAYA



MASCULINO

Oro: Universidad Nacional de La Plata

Plata: Universidad Tecnológica Nacional FRBA

Bronce: Universidad Nacional José C. Paz



FEMENINO

Oro: Liga Universitaria Deportiva (Uruguay)

Plata: Universidad Nacional de La Matanza

Bronce: Universidad Atlántida Argentina



FUTBOL DE PLAYA



MASCULINO

Oro: Universidad Nacional de La Plata

Plata: Universidad Atlántida Argentina

Bronce: Universidad Nacional de Quilmes



FEMENINO

Oro: Universidad Nacional de La Matanza

Plata: Universidad Atlántida Argentina

Bronce: Universidad Nacional de San Juan



TENIS DE PLAYA



MASCULINO

Singles

Oro: Universidad Nacional de San Martín (Nehuen Fesser)

Plata: Universidad Atántida Argentina (Emanuel Raggio)

Bronce: Universidad Nacional de La Plata (Mateo Taruschio)



Dobles

Oro: Universidad Nacional de San Martín (Juan Lenci / Ramiro Sansalone)

Plata: Universidad Nacional de La Plata (Mateo Taruschio/Eduardo Taruschio)

Bronce: Universidad Nacional del Centro de la Provincia/Universidad Nacional de San Martín (Martín Asensio / Nehuen Fesser)



FEMENINO

Singles

Oro: Universidad Nacional José C. Paz (Tatiana Lamas)

Plata: Universidad Provincial de Córdoba (Ailén Vilar)

Bronce: Universidad Nacional de La Matanza (Camila Lescano Iglesias).



Dobles

Oro: Universidad Nacional José C. Paz/ Universidad Nacional de La Matanza (Tatiana Lamas/Camila Lescano)

Plata: Universidad Provincial de Córdoba/ Universidad Atlántida Argentina (Ailen Vilar/ Sansalone)



Dobles mixtos

Oro: Universidad Nacional de La Matanza/ Universidad Nacional de La Plata (Camila Lescano / Eduardo Taruschio)

Plata: Universidad Provincial de Córdoba/Universidad Nacional del Centro de la Provincia (Ailen Vilar / Martin Asensio)

Bronce: Universidad Atlántida Argentina (Ivana Locardel / Emanuel Raggio).



VOLEIBOL DE PLAYA



MASCULINO

Oro: Universidad Tecnológica Nacional FRBA

Plata: Instituto Superior de Educación Física N° 1

Bronce: Universidad Nacional de La Matanza



FEMENINO

Oro: Universidad Nacional de La Plata

Plata: Universidad Nacional de San Martín

Bronce: Universidad Nacional de La Matanza



RUGBY DE PLAYA



MASCULINO

Oro: Universidad Nacional de La Plata B

Plata: Universidad Tres de Febrero

Bronce: Universidad Nacional de La Plata



HOCKEY DE PLAYA



FEMENINO

Oro: Universidad Nacional de José C. Paz

Plata: Instituto Superior de Formación Docente 209

Bronce: Universidad San Martín





AGUAS ABIERTAS



3K – Masculino

1-Nicolás Segurado (Universidad Tecnológica Nacional) 39m26s

2-Agustín Carrizo (Asociación Mutual Guardavidas Santa Fe) 39m33s

3-Esteban Godoy (Asociación Mutual Guardavidas Santa Fe) 49m00s

3-Ezequiel Ruíz González (Universidad Nacional de San Juan) 49m00s



3K – Femenino

1-Paula Mautino (Universidad Nacional del Litoral) 53m30s

2-Paula Murzi (Universidad Nacional de Lanús) 53m38s

3-Brenda Montenegro (Universidad Atlántida Argentina) 56m40s



2k – Mixto

1- Paula Murzi (Universidad nacional de Lanús) y Nicolás Segurado (Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba) 28m30s

2- Coral Rivero (Universidad Nacional de La Plata) y González Ezequiel Ruiz (Universidad Nacional de San Juan) 31m50s

3- Iara Aravena y Juan Pablo Lobera (Universidad Nacional de José C. Paz) 36m30s



BASQUET 3X3

(Costanera y Av. Libertador)



MASCULINO

Oro: Universidad Nacional de la Matanza

Plata: Universidad Nacional de La Plata

Bronce: Universidad Nacional de San Juan



FEMENINO

Oro: Universidad Nacional de La Matanza

Plata: Universidad Nacional de San Martín

Bronce: Universidad Nacional del Oeste