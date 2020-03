Bernabei: “Indefectiblemente vamos a un escenario en el que se cerrarán locales”

La secretaria de Salud dijo que aún no están los resultados de los cuatro casos sospechosos y confirmó que no se sumó ninguno nuevo. Pidió a los marplatenses que se queden en sus casas.

La secretaria de Salud, Viviana Bernabei, informó que en las últimas horas no se sumó ningún nuevo caso sospechoso de coronavirus en Mar del Plata y que todavía no están los resultados de los cuatro que se encuentran en estudio.

En esa línea, en un nuevo parte de sanitario que brindó el comité de crisis, la funcionaria advirtió que “indefectiblemente” se avanzará en un escenario para promover el cierre de locales en Mar del Plata.

“Apostamos a la responsabilidad de las personas. Estamos tomando medidas drásticas, como fue la suspensión de clases, pero son para que la gente se quede en casa no para que salga a pasear. Tenemos que desalentar el turismo social interno”, planteó la secretaria de Salud, en línea con lo que dijo el intendente Guillermo Montenegro, en una conferencia de prensa brindada en el COM este martes por la mañana.

Bernabei pidió que la gente tome consciencia y evite circular por lugares públicos. “Eso de A mi no me va a tocar, es todo mentira. No sabemos a quién le va a tocar. Le puede tocar a cualquiera”, remarcó la funcionaria.

De todos modos, resaltó que en las últimas horas no se hayan sumado nuevos casos sospechosos y dijo que entre miércoles y jueves se conocerán los resultados de las cuatro muestras enviadas al hospital Malbrán para saber si los pacientes tienen coronavirus u otra enfermedad.

En cuanto al hombre de 71 años que permanece internado en la Clínica 25 de Mayo, y hasta el momento es el único caso confirmado de coronavirus en la ciudad, la funcionaria dijo que sigue con la “misma severidad en la infección, pero estable desde hace 48 horas”.

Por otro lado, Bernabei dijo que el sistema sanitario de Mar del Plata se encuentra “en buena condición”, debido a la cantidad de respiradores disponibles que hay entre el sistema público y el privado. “Pero sabemos que los mejores sistemas de salud del mundo colapsaron en el marco de la pandemia, por eso lo más importante es continuar con las medidas de prevención”, dijo.