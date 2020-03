En Mar Chiquita abren un registro para quienes lleguen del exterior

Aquellos residentes que lleguen al distrito desde una “zona afectada” por el coronavirus deben avisar y ser monitoreados en la activación del protocolo de aislamiento.

Con una serie de anuncios que acompañan las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández, el intendente de Mar Chiquita Jorge Paredi encabezó una conferencia de prensa junto al secretario de Salud, Fernando Vargas, la jefa Distrital de Educación, Verónica Serantes, y el jefe Comunal de la policía, comisario Darío Valles.

En primer lugar el jefe comunal confirmó que no hay “casos sospechosos” en el partido e informó que tendrán especial atención sobre las personas que lleguen al distrito de las “zonas afectadas” en los próximos días.

En ese sentido Paredi informó que la comuna está creando un registro de personas residentes del distrito que lleguen desde una “zona afectada” para activar el protocolo de aislamiento. Al respecto, se pusieron a disposición dos números telefónicos para que, quienes arriben al partido en los próximos días, den aviso: 2265-402018 (celular) – 2265-432818 (fijo).

El titular del Ejecutivo marchiquitense comunicó además el cese de actividades en el natatorio climatizado en Coronel Vidal y en espacios deportivos y culturales municipales, además de establecer que bares, boliches y restaurantes funcionarán con una capacidad no mayor a 200 personas.

En sintonía con lo resuelto por los gobiernos nacional y provincial y por varios municipios más de la región, Paredi también detalló que los agentes municipales que integran grupos de riesgo en relación al brote de Covid-19 quedan exentos de presentarse en sus lugares de trabajo.

“Si yo me cuido, te cuido a vos. Tenemos que unirnos en estos momentos y la colaboración tiene que ser de todos. Tenemos que llevar tranquilidad tal como lo dijo el presidente Alberto Fernández. La prevención es fundamental. Las recomendaciones higiénicas hay que cumplirlas. Desde el municipio haremos cumplir los protocolos de cuarentena de aquellos que lleguen al distrito provenientes de una zona afectada según los contactos que establecemos con Migraciones”, aseguró el intendente.

Por su parte, Fernando Vargas, manifestó: “Estamos preparados en el Hospital con los espacios de aislamiento correspondientes. Hasta el momento no tenemos casos sospechosos y no tuvimos que activar los protocolos. Tenemos que cuidarnos entre nosotros y frente a algún síntoma no duden en comunicarse con la línea provincial 148 o bien con los centros de atención en cada localidad”.

Comunicado municipal del martes 17 de marzo

– No se reportan casos sospechosos

– Recomendación a personas mayores a 60 años a permanecer en sus casas

– Restricción de personal en las oficinas de la Municipalidad y dependencias

– Home office para personal en grupo de riesgo en las distintas áreas

– Suspensión de controles Niño Sano hasta el 31/03

– Suspensión de cirugías programadas en el Hospital hasta el 31/03

– Restricción de controles con especialistas en hospital y unidades sanitarias

– Jefatura Distrital: atención en forma presencial solo situaciones de urgencia y recepción de documentación de indispensable entrega