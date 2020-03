El delivery en tiempos del coronavirus: compras a supermercados y poca demanda gastronómica

El avance de la pandemia afectó la labor de las plataformas de pedidos. Hay temor de los trabajadores y reclaman a las empresas por alcohol en gel y otros elementos de salubridad.

Las medidas de aislamiento para evitar el contagio del Covid-19 afecta a numerosas actividades comerciales y la labor de los deliverys no es la excepción: la voraz intención de proveerse de alimentos dio más trabajo en las primeras semanas por la compra en supermercados pero en los últimos días, la gente pide cada vez menos comida a domicilio.

“Después de los anuncios del Presidente, pareció que la gente comenzó a preocuparse y empezó a pedir productos de supermercados. Las principales cadenas de supermercados de Mar del Plata trabajan con Glovo, Pedidos Ya o Rappi y la semana pasada se trabajó muy bien, incluso mas que los pedidos gastronómicos”, afirmó en diálogo con 0223, Emanuel, un repartidor de Glovo.

Sin embargo, ese impulso inicial que dio mayor trabajo –y mayores ingresos a los alicaídos bolsillos de los repartidores- duró poco: la gran demora en los supermercados por la enorme demanda generó la cancelación de varios pedidos.

“Ahora el trabajo se normalizó y está todo muy tranquilo. Hay poco movimiento en la calle. Creemos que ahora cuando varios locales cierren, van a trabajar solo con delivery y va a subir la demanda un poco”, analizó.

Por último, el repartidor manifestó el temor que existe entre los trabajadores por salir a la calle: “Si bien extremamos las medidas de limpieza con nuestro dinero, porque las empresas no proveen de elementos, muchos no quieren salir. Aunque sino salimos, no cobramos. Esa es la realidad”, se lamentó.