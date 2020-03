Fiorini: "Vidal planteó que con la unidad no alcanza, hace falta una apertura"

El senador de Juntos por el Cambio trazó un balance del encuentro de legisladores en San Nicolás con la exgobernadora. El marplatense coincidió en la necesidad de sumar sectores peronistas al espacio para recuperar la provincia.

El primer retiro de Juntos por el Cambio como oposición en la provincia de Buenos Aires, encabezado por la exgobernadora María Eugenia Vidal, arrojó como resultado no solo la idea de fortalecer la unidad del espacio, si no también de sumar nuevos actores.

El senador Lucas Fiorini, uno de los marplatenses que participó del retiro realizado en San Nicolás, destacó la visión de la exgobernadora en relación a ampliar Juntos por el Cambio. "Una de las cuestiones que planteó Vidal es que con la unidad no alcanza. Es una condición necesaria pero no suficiente. Tiene que darse una apertura porque el 40% es muy importante, pero no alcanza para ganar", analizó Fiorini.

Dentro del retiro en el que estuvieron presentes todos los legisladores provinciales junto a Vidal y el exministro de Economía Hernán Lacunza, Fiorini tuvo la posibilidad de mantener una reunión particular con la referente de Juntos por el Cambio. "Siempre es bueno juntar al equipo que es parte de un mismo proyecto. Hay que tratar algunos temas de fondo", dijo el legislador en una entrevista con 0223 Radio.

Fiorini resaltó las palabras de Lacunza por "la claridad" con la que analizó la actual situación de la provincia y el país. Además, recordó que en cada reunión de gabinete en la que participó durante la gestión de Cambiemos advertía que Lacunza tenía "altura nacional", algo que se corroboró cuando el expresidente Mauricio Macri lo convocó para ser el ministro de Economía de la Nación "en un momento muy difícil".

Respecto a la visión de Vidal, además de apoyar la idea de la apertura, Fiorini marcó la importancia de que ese proceso comience "ahora" para demostrar que no se trata de un "espacio cerrado". "No se puede dar tres meses antes de la elección", señaló.

"La representación de Juntos por el Cambio no tiene que ser solo del 40% de los que lo votaron. Tiene que pensar en el conjunto y para eso hay que representar algo más", insistió Fiorini quien sostuvo la idea de sumar peronistas que no se sientan cómodos en la actual coalición de gobierno, y también independientes.

Encuentro de @senadoresjxcpba y @DiputadosJxCPBA en #SanNicolás junto a @mariuvidal @hernanlacunza y Damián Bonari, en equipo analizando la agenda legislativa y el trabajo que se viene este año por la Provincia que queremos #JuntosPorElCambio pic.twitter.com/1EqyljnItn — Walter D. Lanaro (@WalterLanaro) February 27, 2020

Durante las reuniones también se habló sobre el rol de Juntos por el Cambio como oposición y se coincidió en la necesidad de "tener una agenda propia y superadora", reveló el senador. "No podés hacer solo antikirchnerismo o dedicarte a contestarle a Kicillof", graficó Fiorini.

"Todavía es muy rápido para hacer un juicio sobre lo que hace el gobierno. Eso implica no caer en una oposición fácil que es decirle no a todo, pero tampoco caer en el acuerdismo total y ser lo mismo que el oficialismo. Hay que discutir tema por tema", analizó y remarcó que al "analizar cada política que sea buena para la provincia y la nación" se avanzará en la idea "de una apertura, que es lo que tanto habló María Eugenia en San Nicolás".

Durante el retiro también se analizó la importancia de la provincia de Buenos Aires en la construcción política nacional. "Para que haya una opción política nacional tiene que haber representación fuerte de la provincia de Buenos Aires. De hecho, la recuperación que tuvo el Frente de Todos tiene que ver con la fuerza del kirchnerismo en la provincia", dijo.

En esa línea, resaltó la decisión de Vidal de ponerse "por encima" de su pertenencia al Pro y buscar la representación de todos los sectores que componen Juntos por el Cambio. "Por eso ella no quiso ser autoridad provincial o nacional del Pro. Ella vio la necesidad de ampliar y sumar a otros espacios y por eso no puede ponerse como autoridad de una parte, sino que quiere ser parte sustancial de esa construcción", detalló Fiorini, quien concluyó: "Fue alentador ver a María Eugenia con la grandeza de reconocer las cosas que no funcionaron y ponerse a trabajar en una opción superadora".

