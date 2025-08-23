Vuelve el sol pero atención con el viento: el clima para este sábado en Mar del Plata
La variedad de la semana dejó jornadas enteras de lluvias intensas, ciclogénesis y días con temperaturas que alcanzaron los 16 grados. Este sábado no pasará desapercibido ya que el sol comenzó como protagonista y seguirá vigente durante todo el día.
De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado arrancará con un cielo parcialmente nublado pero con momentos de sol pleno y una temperatura de 4 grados.
Los vientos serán predominantes del sector sudoeste durante toda la mañana, y rondarán los 23 a 31 kilómetros por hora, aunque se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
El mismo panorama se dará hacia la tarde, pero con un cielo totalmente despejado y una máxima que alcanzará los 13 grados.
Las fuertes ráfagas se extenderán hacia la noche, momento en el que descenderá la temperatura y el viento rotará al oeste.
Para el domingo se prevé una máxima de 17 grados pero con vientos de intensidad.
