Cambios en Cuenta DNI de agosto: qué pasa hoy con el descuento en carnicerías

Cuenta DNI ofrece durante el mes de agosto el descuento en carnicerías y pescaderías durante dos fines de semana.

Cuenta DNI tiene vigentes durante todo el mes de agosto descuentos que pueden aprovechar sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires, con beneficios para ahorrar pagando con la billetera virtual en comercios adheridos de varios rubros.

Uno de ellos es el clásico descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que se convirtió desde hace tiempo en el más buscado por los usuarios de Cuenta DNI. Este beneficio te permite ahorrar un buen dinero en los locales adheridos de esos tres rubros en toda la provincia de Buenos Aires y este mes esa chance llega por duplicado.

Es que la buena noticia durante agosto 2025 es que el descuento fue multiplicado y se pusieron dos jornadas con beneficios en carnicerías, granjas y pescaderías a lo largo de agosto, los sábados 9 y 23 del mes.

Es por eso que este sábado 23 de agosto estará vigente el descuento por segunda y última vez, por lo que se podrá aprovechar el beneficio en toda la provincia de Buenos Aires con Cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El descuento es del 35%, con un tope de reintegro de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos),

Todos los descuentos de agosto de Cuenta DNI

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.