Atención: ya hay cortes de tránsito en la costa y desvíos de colectivos por el Enduro de Invierno

Cada vez falta menos y los preparativos para la realización del Enduro del Invierno 2025 avanzan este fin de semana, con una gran expectativa por el crecimiento que significa su incorporación dentro del calendario del Mundial de Carreras de Arena organizado por la Federación Internacional de Motociclismo.

Mientras ya se realizan trabajos desde el inicio de la semana en el armado de la pista, las carpas para boxes y la tribuna VIP, la Municipalidad de General Pueyrredon informa que -en virtud de los preparativos para la realización del Enduro del Invierno (EDI) que se llevará a cabo el 30 y 31 de agosto en las playas del Norte de nuestra ciudad-, se ha dispuesto el corte del carril rápido de Félix U. Camet a partir de las 7 de este sábado 23 de agosto, en el tramo que va de Strobel a Constitución (en sentido sur - norte).



En ese sentido -y hasta tanto finalice la competencia- las líneas 221, 555 y 581 (en sentido Sur–Norte) modificarán su recorrido desde Acceso Norte Félix U. Camet y Beruti, por Beruti, San Juan y su continuación Patagones hasta Av. Constitución, continuando su recorrido habitual.

Desde el municipio se aclara que -a medida que vayan avanzando los preparativos- se irán comunicando el resto de las modificaciones en el tránsito y en el recorrido del transporte público urbano de pasajeros.

El principal responsable de la organización, Josi Zen, adelantó que en ese circuito se "van a presentar dos carreras, una el día sábado y una el día domingo, a diferencia del año pasado. Este año es una fecha del Mundial de Arenas, así que corren sí o sí dos carreras y se computan los resultados para tener un ganador promediando ambas carreras”.