El Gobierno no descarta instaurar el "Estado de sitio" por el coronavirus

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, reveló la posiblidad en el caso que la población no cumpla con el proceso de aislamiento obligatorio.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró este sábado que "a partir de hoy" los controles para evitar que se incumpla la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional a raíz del coronavirus "serán más estrictos" y no descartó la posibilidad de instaurar un "Estado de sitio".



La funcionaria, quien esta mañana supervisó los controles vehiculares que realizan las fuerzas de seguridad sobre el Puente Pueyrredón junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof y al jefe de gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que “el acatamiento a la cuarentena fue bastante masiva, pero hace falta más".



Frederic dijo hoy al programa Foja Cero de radio La Red que el Gobierno Nacional no descarta imponer un "estado de sitio" en el caso que la población no cumpla con el aislamiento obligatorio.

"Está como posibilidad y se analizó, pero el Gobierno por ahora no cree que sea necesario, va a depender del cumplimiento que hagamos todos", afirmó la ministra, quien añadió: "Es una medida extrema a la cual estamos evitando llegar".



Frederic recordó que el estado de sitio es el que "suspende las garantías constitucionales y la libre circulación", por lo que reiteró el pedido a la sociedad de obedecer el decreto sin llegar a instaurar esa medida.

"La gran mayoría de la población entendió la gravedad de la situación y la importancia de realizar estas acciones que son preventivas", sostuvo la antropóloga, la cual también dijo que "hay una pequeña porción de la población que cree que es inmune y que su vida no está atada a la de las demás".



Además, la ministra señaló que "a partir de hoy" serán "muchísimos más estrictos" porque el decreto les otorgó a las fuerzas de seguridad "detener, retener, abrir causas penales y secuestrar el vehículo, en última instancia".



"Lo que es importante es que la gente se quede en su casa. Hay que prepararse para que pueda durar más tiempo sabiendo que si lo cumplimos bien vamos a salir rápido. Va a depender de lo que hacemos todos para que no se extienda más".

Este viernes, hubo al menos más de 250 detenidos en el área metropolitana pero en todo el país hubo un número mayor de personas que no acataron la decisión del gobierno nacional.



En medio del marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Presidente de la Nación se observaron desde las primeras horas de la mañana largas filas con distancia prudencial entre personas en puertas de farmacias, cajeros automáticos y supermercados; poca gente en paradas de colectivos, estaciones de trenes y subtes y un gran despliegue de efectivos de las fuerzas de seguridad en las calles de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.