Marplatenses en España: "Argentina tiene que tomar consciencia"

A la distancia, y con la experiencia de lo vivido en la península ibérica, marplatenses radicados en España resaltan la importancia del aislamiento preventivo.

Silencio. Drones recorren las calles desiertas, la Policía y el Ejército circulan pidiendo que los ciudadanos se queden dentro de sus hogares y piden documentación y motivo por el que salen de sus domicilios los pocos españoles que salen a la vía pública y se aseguran que la persona concurra al supermercado o la farmacia (únicos comercios abiertos) más cercana al domicilio fijado en el documento. A lo lejos, se escucha una sirena.

La escena, que parece salida de una película de ciencia ficción, se repite una y otra vez en todo el territorio español, luego que el gobierno de Pedro Sánchez decretó el pasado sábado la cuarentena obligatoria al menos por 14 días en el país, para frenar el avance del Covid-19 que ya registra 1.326 víctimas fatales.

“Estamos confinados en nuestras casas...hoy habló el presidente, y cree necesario alargar el periodo por 30 días o sea un mes! Esto comenzó el viernes, así que recién comenzamos!!!” cuenta Liliana, una de las tantas marplatenses radicada en España a 0223.

Liliana, dejó Mar del Plata junto a su familia hace un año a raíz de la crisis económica. Cuando a fines del año pasado se detectó el primer caso de Coronavirus en China, no se imaginaba que se iba a transformar en una pandemia que afecte de semejante manera la vida cotidiana.

A la distancia, y con la experiencia de lo vivido en la península ibérica, la mujer resalta la importancia de tomar consciencia de la situación.

“Espero que la Argentina tome consciencia, que no se pongan paranoicos pero que no tomen las disposiciones del gobierno como algo liviano. Tienen que tomar consciencia”, dice y sostiene que es necesario el cuidados de la población “Aquí aseguraron que no habrá cortes de luz,de agua , desahucios,ni ninguna persona sin techo x falta de pago, agregó.

Agustín, en tanto, vive en Gran Canaria. Viajó de Mar del Plata al viejo continente “en busca de aventura” y decidió quedarse allí para desarrollarse profesionalmente.

Al cuarto día de aislamiento dijo a este medio “La veo difícil. Se va a empezar a sentir el ahogo de estar en casa todo el tiempo. Eso va a depender del tipo de persona, claro. En mi caso por ahora lo he tomado bien”, cuenta.

Por su parte Hernán, que reside en Madrid desde que su familia decidió “probar suerte” en España, parece menos consciente del riesgo que supone no cumplir con las medidas establecidas por el Estado define la situación con una sola palabra: “Aburrido”.

“Si no nos mata el Coronavirus nos va a matar el aburrimiento” dice el joven, al tiempo que detalla cómo es un día en época de aislamiento: Comes desde que te levantas. Esto ya es aburrido, todos en casa. Mis padres salen a trabajar, yo voy a hacer alguna compra y saco a Floki (su perro) a dar la vuelta dos veces al día. Ni en la calle ni al llegar al parque ves gente”, dice.

Pero al llegar la noche, hay un accionar que se repite a manera de ritual. Cada atardecer, a las 20 todos los días “salimos a los balcones y aplaudimos en honor a los sanitarios ,policías que tienen que si o si estar día a día brindando su tiempo”, cuenta Liliana.

En este sentido, Agustin agrega que también cantan de balcón a balcón “para darnos ánimo”. Por su parte Hernán agrega que "lo único que queda es esperar".