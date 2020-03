Personas en situación de calle piden un lugar donde hacer la cuarentena

Se instalaron frente a la municipalidad el sábado y reclaman respuestas. Son cuidacoches, albañiles y parqueros que viven de changas. Entre ellos, hay una familia con dos nenas de 11 y 2 años.

Desde el sábado, unas 40 personas que viven en situación de calle se encuentran frente al municipio para pedir que se le brinde un lugar donde puedan cumplir con la cuarentena preventiva y obligatoria por la pandemia de coronavirus. Entre ellos hay una familia completa que sólo cuenta con una carpa donde dormir.

David es cuidacoches y desde que se decretó la cuarentena, prácticamente se quedó sin trabajo y, en consecuencia, sin dinero para pagar la pensión donde se alojaba y que abonaba por día. “No tienen un lugar para que estemos nosotros”, lamentó el hombre, que hoy vive en la calle.

La situación es similar en el caso de Cristian, un trabajador que se dedica a tareas de mantenimiento general (albañilería, pintura, jardinería). “Sentimos que estamos en el fondo del mar, completamente olvidados”, definió y contó que sobreviven gracias a la ayuda de la gente, que les dona mercadería. Estamos indignados. ¿No pueden abrir un hotel para que estemos nosotros?”, cuestionó y aseguró que pese al compromiso del municipio de alojarlos en un hotel de Chapadmalal que administra, “se llevaron 70 personas y acá quedamos otros 40”.

El panorama es aún más complejo para Ezequiel, un albañil que desde el sábado vive en la calle junto a su esposa y sus dos hijas de 2 y 11 años. “Estamos viviendo en una carpa porque no podemos pagar un hotel”, dijo. Según contó, la familia es oriunda de Vicente López y llegaron a Mar del Plata por un trabajo por temporada. “El problema es que se me terminó el trabajo y ahora que nos agarró la cuarentena, no podemos volver”, explicó.