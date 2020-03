El Gobierno confirmó que se extenderá la suspensión de clases

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificó que el parate de la actividad escolar perseistirá mientras se mantenga el "aislamiento social, preventivo y obligatorio".

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró este viernes que se extenderá la suspensión de las clases mientras esté la decisión del Gobierno Nacional de priorizar la salud ante la pandemia de coronavirus y adelantó que comenzará una segunda etapa del programa "Seguimos Educando" con participación de los medios de comunicación.



"Se extiende la suspensión de las clases a partir de una definición clara de nuestro Presidente de priorizar la salud. Cada decisión de cuidar la salud genera nuevos desafíos, en este caso de educar a los chicos en casa y contenerlos como familia ante este momento de incertidumbre", aseguró Trotta en una entrevista con Radio con Vos.

Sobre cuándo podrían reiniciarse, el ministro dijo que "es difícil saberlo, es un momento de incertidumbre para todos los países del hemisferio sur, y será de acuerdo a como es el comportamiento de la pandemia en el hemisferio norte. Cada decisión que se tome va a ser para cuidar algo que no se recupera que es la salud".



"Venimos trabajando en una segunda etapa de la propuesta 'Seguimos Educando', y desde la semana que viene vamos a tener 14 horas de producción educativa televisiva y radial para complementar", explicó el funcionario, según consignó Télam.

Acerca de la relación con los gremios docentes, Trotta señaló que "contamos con el acompañamiento y el diálogo constante de los sindicatos, con los que dialogamos en forma constante, y además lanzamos cursos de capacitación docente en nuevas tecnologías, con mas de 50 mil inscriptos".



"Sabemos que no es lo mismo que los chicos no estén en las escuelas, tengo chicos con los que estudiamos a diario, y nosotros tenemos estudios universitarios, por eso confiamos mucho en la televisión para acercar saberes a quienes no cuentan con el apoyo en casa", añadió.

Por otra parte, el titular de la cartera educativa manifestó que una vez superada esta situación "veremos el calendario escolar y tendremos que encontrar cuál es el mejor camino para que este ciclo 2020, a partir de esta pandemia, se resienta lo menos posible".



El presidente Alberto Fernández había dicho ayer que en el marco de la emergencia sanitaria "el inicio de clases puede esperar", mientras el ministro Trotta afirmó que están listos una mayor cantidad de programas educativos a emitirse por televisión y radio destinados a mantener la actividad escolar pese a las dificultades ante la pandemia de coronavirus.