Cuarentena: "Mi pálpito es que se va a extender pero no por mucho tiempo más"

Lo sostuvo el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, al ratificar la posibilidad de prorrogar el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" que se había dispuesto hasta el 31 de marzo.

El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró este jueves por la tarde que se prorrogará el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" que había decretado inicialmente el presidente Alberto Fernández hasta el 31 de marzo.

"Mi pálpito es que se va a prorrogar pero no por mucho más porque depende de las circunstancias y no de lo que yo palpite", indicó el funcionario nacional, en una entrevista que le concedió a Todo Noticias.

García aclaró que el Gobierno no es "inconsciente" y que sabe que una medida de estas características "no se puede prorrogar infinitamente". "Lo que hay que entender es que si no hacemos el aislamiento y no logramos una aparición de casos paulatina, entonces el sistema de salud va a colapsar. No hay ningún sistema de salud en el mundo que aguante algo así", señaló.

El referente del ministerio remarcó que con la cuarentena se pretende "no hipotecar" el futuro de los argentinos. "A la sociedad hoy la paró el Estado. Pero la verdad es que si esto avanza, después la sociedad va a estar parada por la enfermedad", graficó.

La declaraciones están en sintonía con las versiones que dan cuenta en los últimos días de la intención firme del Ejecutivo nacional de extender el período de cuarentena hasta el 13 de abril, coincidiendo con el fin de semana de Semana Santa.

Días atrás, en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema), el intendente Guillermo Montenegro le había asegurado a 0223 que Mar del Plata estaba "preparada" para sostener la cuarentena obligatoria por mayor tiempo, en caso de confirmarse esta posibilidad.

"Con el nivel de abastecimiento de las industrias, el sector frutihortícola, la carne, el pollo y el pescado que tenemos en la ciudad, con las empresas alimenticias trabajando, no tengo dudas de la capacidad de sostenerlo", confió el jefe comunal.