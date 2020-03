Implementan sistema para saber disponibilidad de camas y respiradores en la lucha contra el coronavirus

El Gobierno pondrá este viernes un sistema de información online en el que todos los efectores de salud deberán notificar sus elementos disponibles con el fin de poder realizar derivaciones de pacientes.

El Ministerio de Salud de la Nación pondrá este viernes un sistema de información online en el que todos los efectores de salud del país, tanto públicos como privados, deberán notificar en forma constante la cantidad de camas y respiradores disponibles con el fin de poder realizar derivaciones entre un centro y otro de cara a la pandemia de coronavirus.



“Hoy vamos a presentar un sistema de información de carga online para que los distintos efectores de salud puedan cargar la cantidad de camas y respiradores que tienen y que se actualice permanentemente”, explicó el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, Alejandro Costa.

Y continuó: “La idea es que además de que sepamos constantemente la necesidad, como sabemos actualmente hay tantos casos en tales lugares, también sepamos cuántas camas y respiradores hay disponibles para que si alguien tiene cobertura estatal y las camas del sistema público están ocupadas se pueda internar en un hospital privado, y a la inversa”.



Este información, explicó, estará disponible para el sistema de salud, no para el público en general.

Costa realizó estas declaraciones en una visita que periodistas de diferentes medios realizaron hoy a la Sala de Situación montada en el 8vo. piso del Ministerio de Salud, donde referentes de las diferentes áreas que conforman el Comité Ejecutivo Sanitario Nacional monitorean las 24 horas la información de la pandemia y se definen las líneas de acción pertinentes.

“La pandemia no va a distinguir ninguna frontera administrativa ni jurisdiccional, entonces nuestro desafío es afrontarla todos juntos. Nos estamos preparando para un momento de integración máxima del sector público y privado”, sostuvo Costa.



Y apuntó que el objetivo es “llegar a un nivel de interrelación no sólo para pedir una cama, sino para poder pensar que un paciente con determinado perfil, por ejemplo con un cuadro severo que necesita respirador y atención de alta complejidad, si no lo puedo atender en una clínica lo puedo derivar al hospital, y al revés también”.



El especialista detalló que, para poder llegar a este fin, “la información de las camas y servicios se tiene que organizar en una red de complejidad creciente, de menor a mayor, es decir, desde un centro de atención primaria hasta los hospitales de máxima complejidad”.



Consultado sobre cómo se está llevando adelante esa integración con el sector privado, el funcionario sostuvo que “el Estado cuenta con distintas herramientas y, según las características del contexto, verá cuál utiliza”.

“Nosotros llamamos a través del acuerdo y consenso cualquier desvío con respecto a lo que es una respuesta equitativa a necesidades que se produzcan, el Estado utilizará los instrumentos legales que disponga porque, acá, en lo que se está pensando es en el bienestar del pueblo”, sostuvo.



Esa integración entre lo público y lo privado abarca, también y fundamentalmente, a las provincias. “El objetivo de centralizar la información que sucede en cada provincia es para generar equilibrio equitativo. Si en un lugar no está lo que necesita un paciente, la gente se llevará donde se necesite, o lo que es mejor, trataremos de llevar lo que necesite donde está la gente”.



La Sala de Situación tiene un esquema de trabajo con representatividad de los sectores de Telesalud, Epidemiología, Estrategias y Programas, Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI, Hospitales, Emergencias, Prensa y dos áreas técnicas que permiten la visualización de datos hacia adentro y afuera de la sala.



En el frente, una pantalla ofrece información actualizada sobre la situación epidemiológica en el mundo y en el país, con la posibilidad de obtener al instante información de cada país haciendo un click, al igual que lo que sucede en cada provincia.



Allí se elabora el reporte que el Ministerio brinda cada día y se realizan todas las reuniones por videoconferencia referidas a la pandemia: desde encuentros virtuales con los ministros de Salud de cada provincia, hasta la reunión con la Federación de Empresas de Emergencias, con quienes se buscó también coordinar acciones.



En referencia a la información sobre las pruebas diagnósticas, Costa recordó que “ya hay laboratorios privados que están realizando test y cuyos resultados deben notificar al Ministerio, tanto los positivos como los negativos”, y que éstos se suman a los 35 de la Red Nacional de Laboratorios Públicos de referencia” que ya están trabajando.



Además, informó que se incorporará Covid-19 a la lista de enfermedades que deben notificarse en forma obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud.



Entre la información que se elabora en esta Sala, que es el corazón de manejo de la pandemia, el funcionario describió que “más allá de los recursos, nosotros estamos estableciendo y capacitando en procesos de atención".



Y ejemplificó: "En cualquier establecimiento de salud, cuando se acerca alguien con síntomas (fiebre, dolor de garganta, tos y dificultad para respirar), deben existir corredores especiales para esos pacientes respiratorios diferenciales”.



“El espacio que tiene Nación en este proceso como rectora, es ser el punto de equilibrio que genere calidad de atención y equidad”, concluyó.