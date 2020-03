Con el marplatense Buendía, Norwich eliminó al Tottenham de Mourinho

El atacante marplatense fue titular y luego fue reemplazado en su equipo,que eliminó al elenco londinense de los octavos de final de la FA Cup, tras igualar 1 a 1 e imponerse en los penales, 3 a 2.

El Norwich, con el marplatense Emiliano Buendía como titular, eliminó al Tottenham de Mourinho en los octavos de final de la FA Cup del fútbol inglés. En Londres, el conjunto que va último en la Premier League se impuso 3 a 2 en los penales, tras igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario. Así, se metió en los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Manchester United y Derby County.

Vertonghen había puesto en ventaja a los "Spurs" de "Mou", a los 13 minutos y de cabeza, tras un envío del argentino Giovani Lo Celso. Pero a los 78´, Drmic marcó el empate y forzó el tiempo extra en la definición.

Buendía fue titular en su equipo. Pieza clave con el "17" en la espalda, el jugador surgido de Cadetes de San Martín fue reemplazado a los 7 minutos del primer tiempo de la prórroga. En su lugar ingresó Marco Stiepermann.

🙌 ¡Jugón!



Por momentos como este, @Em10Buendia tiene enamorada 💕 a la afición del Norwich

Ya en los penales, el holandés Tim Krul, arquero de Norwich, fue la gran figura: tapó los remates del irlandés Troy Parrott y al portugués Gedson Fernándes. El argentino exRiver Erik Lamela (había ingresado a los 70´ por Lucas Moura), remató al travesaño. Y en el elenco de Buendía, convirtieron Adam Idah, Stiepermann y Todd Cantwell (falló un penal Kenny McLean).

Buendía, cuya familia es del barrio El Grosellar, se formó futbolísticamente en el Club Cadetes y a los 11 años partió a España. Se probó en el Real Madrid, de la mano de Juan Esnaider, y permaneció en el "Merengue" durante dos años. Pero no tuvo más lugar en la cantera, y pasó al Getafe. En esa institución se desarrolló con gran nivel en inferiores, jugó Copa del Rey y en 2015 debutó en primera división, nada menos que ante el Barcelona de Messi y Neymar en el Camp Nou. También jugó el Mundial Sub 20 de Nueva Zelanda para Argentina (antes, fue convocado a la Sub-19 española). Luego, producto de algunas lesiones, no pudo mostrar todo su nivel. Descendió a la segunda española, y en 2018 llegó al fútbol inglés, donde con Norwich logró el ascenso a la Premier League siendo el máximo asistidor de la temporada.