ARA San Juan: cancelaron el saldo de todos los créditos contraídos por los tripulantes

Lo resolvió el directorio del Instituto de Asistencia Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

El Directorio del Instituto de Asistencia Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) decidió cancelar el saldo de todos los créditos hipotecarios y personales que habían tomado los tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017.

La medida se enmarca en la política de acompañamiento a los familiares de las víctimas que trazó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y está directamente vinculada a lo resuelto por la Justicia en un fallo del 10 de septiembre de 2019, en el que se declaró la presunción de fallecimiento del Cabo Principal Hugo Dante César Aramayo, quien fuera miembro de la tripulación del ARA San Juan y que había contraído un Crédito Hipotecario Ajustable del IAF.

En virtud de dicha sentencia judicial, y considerando que es un hecho de público y notorio conocimiento que involucró otros cuarenta y tres tripulantes, no cabe otra conclusión que la de considerar fallecidos a la totalidad de los tripulantes del Submarino, con independencia de las formalidades legales de su declaración presunta en instancia judicial, según explicaron fuentes oficiales.

En consecuencia, el directorio que conduce Guillermo Carmona resolvió cancelar a partir del 16 de enero del año 2020, el saldo del crédito de Cabo Principal Hugo Dante César Aramayo e hizo extensiva esa medida al resto de los tripulantes que habían tomado créditos hipotecarios y personales del Instituto, con el objetivo de alivianar las cargas que dichos préstamos generaban sobre un total de ocho familias de las víctimas de la tragedia.

"Es preciso señalar que dicha medida no afecta la rentabilidad del sistema previsional ya que se encuentra garantizada por la afectación específica del fondo compensador", aclararon desde el organismo, a través de un comunicado oficial.

A principios de febrero, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis ex altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes y rechazó investigar al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad en esa causa.

El ARA San Juan, con asiento en la Base Naval de Mar del Plata, perdió contacto con la Armada en el mar Argentino el 15 de noviembre de 2017, cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge. El 17 de noviembre de 2018, la empresa privada Ocean Innity, que fue contratada por el gobierno nacional, concluyó su búsqueda el 17 de noviembre de 2018, cuando halló al submarino muy cerca del punto de último contacto y a 907 metros de profundidad.