Sporting vivió una experiencia inolvidable en Sudáfrica

Jugadores de distintas categorías, con los entrenadores y gente del club, realizaron una gira por uno de los países cuna del rugby, tuvieron la oportunidad de entrenar allí, jugar amistosos, conocer y ver partidos del Súper Rugby.

Una delegación compuesta por 50 personas representantes del IPR Sporting Club de Mar del Plata realizó una interesante y enriquecedora Gira por Sudáfrica entre el 12 y el 27 de febrero. Viajaron jugadores de categorías 2000, 2001 y 2002, acompañados por un staff de 12 entrenadores, mánagers, dirigentes y cuerpo médico.

El grupo primero estuvo en Pretoria donde entrenó en doble turno en el High Performance Center de la Universidad. Además presenció el partido de Súper Rugby entre Lions - Stormers en el mítico estadio Ellis Park, donde los integrantes se dieron el lujo de jugar una "tocata" en el césped.

"Fue algo muy divertido, que no imaginábamos que podía pasar. Lo veíamos imposible hasta que cuando termino el partido se metio6 toda la gente a la cancha y ahí aprovechamos para pedirle la pelota a unos que estaban ahi pateando, les dijimos que jueguen con nosotros y armamos esa tocata que estuvo muy buena", destacó el capitán del equipo, "Nacho" de Siena.

Luego, la delegación fue a Port Elizabeth, allí los integrantes conocieron Plettenberg Bay y vieron al equipo argentino Jaguares ante Stormers en Newlands. El viaje, después, continuó hacia Ciudad del Cabo. En relación a lo deportivo, además de los entrenamientos, el plantel jugó amistosos frente a Knysna High School, De Rust High School y Groenberg High School.

En cuanto a las actividades, la delegación visitó Sun City, realizó el safari en Pumba Lodge, ascendió al Table Mountain (una de las nuevas Maravillas del Mundo) y realizó paseos por Jeffreys Bay y ciudad de Knysna, además del vertiginoso bungee jumping más alto del mundo.

Los jugadores que integraron la delegación fueron Agustín Area, Ian Luca Bacciadone, Santiago Charles, Federico Crowder, Juan Martín De Siena, Tobías Esteve Gomes, Ramón Etcheto, Joaquín Fernández, Bautista González Dama, Nicolás Grasso, Franco Hermida, Marcos Macchi, Ramiro Martínez Agesta, Brian Mc Innes, Felipe Morone, Felipe Santiago, Felipe Suárez, Santiago Valencia, Santiago Vispo y Bautista Zabalegui.

La lista de deportistas que viajaron también incluyó a Renato Abad, Gonzalo Amado, Felipe Charles, Manuel De Dios, Ignacio De Siena, Pedro Dieguez, Ignacio Fuscaldo, Felipe Garelli, Juan Pablo Jerez, Tomás Lejona, Santiago Mariani, Francisco Martín, Mateo Lorente, Franchesco Pinacchio, Julián Soberon, Mateo Marrocco, Martín Zangarini y Agustín Zelezen.

La delegación estuvo presidida por Juan Fuscaldo y el staff estuvo integrado por José Figueroa y Hugo Cecive (Entrenadores), Leonardo Pelletier (Preparador Físico), Franco Porini (Médico), Pablo García y Eduardo Mc Innes (Managers), José Luis Area (Dirigente) y Federico Charles, Martín De Siena, Daniel García y Horacio Pinto (Entrenadores acompañantes).

"La Gira fue muy buena por varias razones. Sirvió mucho porque nos fuimos con 20 chicos de la 2002 que son los que suben este año a la M19. Nos vino bien para empezar tener una ´competencia´ con los más grandes. También entrenamos bastante, casi todos los días, por eso creo cumplimos con los objetivos deportivos. Nos hospedamos en un Centro de Alto Rendimiento donde estuvo la Selección Argentina de Fútbol en el Mundial 2010, con todo lo que necesita un deportista", destacó José Figueroa, uno de los entrenadores.

"La otra parte, la turística, social, humana, también fue espectacular. Sudáfrica me encanta. La Ruta Jardín desde el Indico hasta el Atlántico, es hermosa. En cuanto a lo social nos sirvió mucho para que se conozcan las dos camadas que nunca jugaron juntas. No hubo ningún problema, la delegación tuvo un muy buen comportamiento, fiel a los valores que se inculcan en el club", agregó el coach. "Los chicos no paran de hablar de la Gira, y no van a parar por mucho tiempo, como nos pasó a nosotros cuando nos fuimos hace ´veintipico´ de años", finalizó.