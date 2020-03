El actor Christian Sancho visitó el penal de Batán

Protagonista este verano de la obra "Departamento de soltero", Sancho fue recibido por el director del establecimiento, Roberto Astete, y brindó una charla motivadora a los internos.

El actor Christian Sancho visitó la Alcaidía Penitenciaria Batán con motivo de conocer y brindar una charla motivadora con internos e internas del SPB.

Protagonista este verano de la obra "Departamento de soltero", Sancho fue recibido por el director del establecimiento, Roberto Astete, con quien dialogó y se interesó en conocer las características del establecimiento, las actividades laborales que hacen y el deporte, además de conocer algunas historias que le dan un marco de color a la vida carcelaria.

En la Sección Talleres, internos e internas se encontraron para ver al artista quien saludó a uno por uno y con algunos intercambió palabras durante varios minutos después del encuentro.

“Lo que me gusta de todo esto es que ustedes tienen la posibilidad de reinventarse. Yo el año pasado filmé una película, se llama “Un Crack”, se las voy a hacer llegar. Es una película que cuenta lo que es la superación. Se trata de un futbolista que tiene la oportunidad de quedarse en el resentimiento o no cuando las cosas no le salen o se le hace difícil la vida. Me imagino que ustedes también tienen ese camino todos los días, el poder reinventarse forma parte de un aprendizaje enorme”, expresó Sancho.

Sancho les agradeció el tiempo que le dedicaron a escucharlo: “Yo vine hasta acá porque, por ahí, les interesa algo de lo que yo les pueda contar o lo que les pueda traer: el mensaje del cine o del teatro que lo que hace es disparar la cabeza para donde uno puede proyectar algo mejor” finalizó su mensaje.

En agradecimiento y en representación de los internos, se confeccionó un bodeguero en el área talleres, de madera y hierro que se lo obsequiaron al artista.

Acompañaron la recorrida y visita del actor, el subdirector, Christian Aristegui, el Jefe de Penal, Braian Acosta, Subjefe de Penal, Claudio Ibarlucia, el jefe de Sección Talleres Ramiro, el coordinador de Producción y Capacitación laboral, Hernán Nuñez.