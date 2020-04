Temor por la salida de buques pesqueros: “Los que se embarcan, ponen en riesgo sus vidas”

Lo afirmaron desde la Multisectorial Ningún Hundimiento Mas. Advierten sobre la falta de aislamiento en los barcos y el riesgo de contraer la enfermedad. “Muchos marineros ni cuentan con cobertura social”.

Desde la Multisectorial “Ningún Hundimiento Más” mostraron su preocupación por el inminente retorno a la actividad de algunos barcos de la flota pesquera de Mar del Plata en medio del aislamiento obligatorio establecido por el gobierno nacional, pero que exceptúa por “esencial” a la actividad.

En diálogo con 0223, Gabriela Sánchez, referente de las familias de los marineros que han fallecido en hundimientos, cuestionó esta decisión del Ejecutivo Nacional, “ya que es una defensa del mercado porque el 95% de la producción se exporta”, aunque recordó que los distintos gremios habían resuelto un “parate” de la flota a fin de elaborar un protocolo para que el trabajo pueda ser seguro en el marco de la pandemia.

“Este protocolo vacío no pone al resguardo la vida, solo propone testeos previos muy precarios, sin condiciones de aislamiento posibles una vez embarcados. Y cuando la tripulación regresa a puerto, tienen que firmar una declaración jurada y les toman la temperatura. Pero sabemos que hay enfermos asintomáticos que siguen contagiando”, advirtió Sánchez.

En ese análisis, explicó que por las dimensiones de todo barco y por la misma actividad, “no se puede estar a más de un metro de distancia con otra persona” y razonó de los riesgos que implica a que algún marinero sufra un cuadro grave respiratorio en altamar. "Muchos ni tienen obra social o ART", remarcó.

“Por un lado, los que se embarcan ponen en riesgo su vida; por otro, los relevos continúan sin percibir salario durante todos los días no trabajados. La situación es compleja porque si no se pesca, no se come. Sabemos que muchos marineros no quieren salir. Queremos que se respete el Convenio colectivo de trabajo, las licencias y que el pago salarial sea total, que haya una cobertura médica irrestricta y que se profundicen las medidas de higiene en los barcos, así como la distribución de elementos de higiene y kits médicos necesarios”, cerró Sánchez.