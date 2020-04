En Balcarce la antigripal será para personas sin obra social o en riesgo

Así lo informó la municipalidad para un primer turno de la campaña. La prioridad incluye a mayores de 65 años, niños de 6 meses a 2 años y los que tienen riesgo elevado por patologías de base.

La Dirección del Hospital Municipal de Balcarce “Dr. Felipe Antonio Fossati” informó que recibió una comunicación de Zona Sanitaria VIII mediante la cual se detalla que las vacunas antigripales de estación estarán enfocadas, momentáneamente, para vecinos que no posean cobertura social.

Al respecto, las autoridades sanitarias locales especificaron: “Debemos dar prioridad a los que realmente lo necesitan. Esto es a los mayores de 65 años, a los niños de 6 meses a 2 años y a los que tienen riesgo elevado por patologías de base”.

Se remarca que no es indispensable inmunizarse de inmediato, dado que la vacuna de referencia no protege contra el Covid-19. Lo que hace es prevenir a la “gripe común”, siendo su objetivo que no se superpongan, eventualmente, ambas patologías.

Vale aclarar que los beneficiarios del Programa Federal de Salud (PROFE) están incluidos, por lo que podrán inocularse. No obstante, se detalló que aquellas personas que posean PAMI u otra cobertura deben efectuar la gestión correspondiente ante su obra social.