La cuarentena también dejó sin trabajo a la gente del basural: cómo ayudar

La Mesa de Diálogo del Obispado colabora con unas 700 personas en la entrega de alimentos y elementos de limpieza. Dónde se pueden dejar donaciones.

La escases de recursos económicos que contaban entre 500 y 700 personas que trabajaban en el basural, se vio abruptamente interrumpido por el inicio del aislamiento obligatorio y preventivo por el coronavirus, dispuesto por el gobierno nacional desde el pasado 20 de marzo.

Ante esta coyuntura, desde el Obispado de Mar del Plata trabajan para acercarles a estas familias, alimentos y artículos de limpieza, en medio de las dificultades que trae la cuarentena para la movilidad por las calles de la ciudad.

“No podemos cubrir todas las necesidades porque ellos en su labor consiguen dinero. Pero si podemos ayudarlos con alimentos durante estos días, que debemos racionarlos porque tampoco sabemos el tiempo que va a durar esto. Desarrollo Social de Provincia y del Municipio, que algunas veces he criticado, colaboran: ahora el Estado está presente y está al pie del cañón”, expresó en diálogo con 0223 Radio, Ana Laura Vulcano, abogada y coordinadora de la Mesa de Diálogo del Obispado en el basural.

Poniéndose la tarea al hombro y gracias poseer previamente un listado de los trabajadores que diariamente se acercaban a buscar basura para reciclar, desde el Obispado se acercan casa por casa, acercando las donaciones y colaborando, entre otras cosas, para que las familias puedan cobrar el fondo de emergencia de $10 mil instrumentado por el gobierno.

“Tratamos de no entrar en los barrios, para que la gente no salga: en el sur va uno de los sacerdotes y diferentes sedes llevando la mercadería y lo mismo en el norte de la ciudad a través de la hermana Marta y la parroquia Santa Rita”, señaló la letrada.

“Por ahí hay gente que escucha y dice ‘a mí no me llega nada’, pero lo cierto es que muchos que antes no lo necesitaban, ahora lo están precisando. Estaban en el borde y ahora se cayeron”, admitió.

Para los interesados en colaborar con los más necesitados, se pueden acercar con alimentos o artículos de limpieza a la Parroquia Padre Pío de Pietrelcina (Sánchez de Bustamante 3850 en Faro Norte) o en la Obra Don Orione (Matheu 3330) o llamar a Cáritas (494-2309).