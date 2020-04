Qué pedidos le hicieron a Montenegro para reactivar la actividad en Mar del Plata

El intendente recibió seis propuestas de distintos sectores, aunque les explicó a los empresarios que la prioridad será la situación sanitaria. Una por una, el detalle de cada solicitud.

Distintos sectores productivos de Mar del Plata le plantearon al intendente Guillermo Montenegro la necesidad de poner en marcha las actividades ante el parate económico en medio de la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio que obligó a muchas empresas y comercios a cerrar sus puertas.

El pasado domingo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, planteó que los gobernadores de cada provincia tendrán la facultad de elevar pedidos específicos para que determinadas actividades entren en un proceso de cuarentena controlada. Por ello, Montenegro recibió seis presentaciones en su despacho que analiza por estas horas para elevar al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof.

De todas formas, el jefe comunal ya dejó en claro que "las excepciones van a ser cuestiones regionales o específicas que puedan llegar a faltar dentro del decreto de necesidad y urgencia". A lo largo del martes, el intendente escuchó las necesidades de todos los sectores.

Sin embargo, Montenegro remarcó ante los distintos empresarios que la prioridad seguirá siendo la emergencia sanitaria. El Municipio trabaja minuciosamente para que se respeta la cuarentena y el intendente es tajante: "Si aflojamos un segundo todo se va a desmoronar".

Balnearios

Desde la Cámara de Empresarios Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) pidieron puntualmente que solo dos personas por balneario puedan trabajar para terminar de lavar las sillas, mesas y lonas que quedaron montadas de la temporada de verano. Ante el brote del virus, en marzo pasado los empresarios de vieron obligados a desarmar las instalaciones de un momento a otro en vísperas del fin de semana largo por el Día de la Memoria.

"Nos avisaron el último día y alcanzamos a bajar algunas lonas con apuro. Si dejamos todo guardado durante el invierno, con salitre y arena, se va a estropear. No pedimos sacar las maderas que están colocadas en los lotes, porque eso implicaría otro movimiento de gente y no queremos arriesgarnos. Los palos pueden aguantar", explicó Jorge Riccillo, presidente de la entidad.

Metalúrgicos

Luego de que la empresa Bonano reanudara su actividad y sus trabajadores se vieran obligados a regresar a sus casas por la poca cantidad de barbijos y otros elementos de higiene que garantizaran las condiciones, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) pidieron que en caso de que se les otorgue un permiso las empresas cumplan con los protocolos de seguridad e higiene "a rajatabla".

En diálogo con 0223 Radio, José Luis Rocha, secretario general del gremio, sostuvo que "es muy importante cuidar la salud de los trabajadores". "Lo que pedimos es que cumplan con todos los requisitos que piden los protocolos para salvaguardar la salud de los trabajadores y no exponerlos", remarcó.

Sin actividad desde el 20 de marzo, Rocha reconoció que la situación "se complica cada vez más" y que golpea de lleno a las pequeñas y medianas empresas.

Ópticos

La delegación de Zona Sanitaria VIII solicitó al intendente la apertura de las ópticas para atención de urgencias con los protocolos correspondientes. "Somos agentes de salud que estamos matriculados y quedamos medio colgados. No entendemos cómo no se nos exceptuó, somos un servicio esencial", planteó Marcelo Centurión, presidente del Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires.

Según contó a este medio, la reapertura sería con una reducción horaria para casos de urgencia y para atender al personal de salud que así lo requiera. "Entendemos que somos auxliares de la medicina y estamos siendo considerados como un simple comercio. Queremos el verdadero estatus que tenemos", enfatizó.

Gastronómicos

Desde el sector plantearon la necesidad de volver a trabajar, pero el visto bueno no depende del Municipio, sino de Provincia - en primer lugar - y Nación. La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica presentó una serie de protocolos para cuando recién finalice la cuarentena. Actualmente, la mayoría de los comercios se manejan bajo la modalidad de delivery.

"Están todos muy preocupados. Hay una parálisis total que afecta a la hotelería y la gastronomía completa sin distinción de niveles. Se están estudiando cuáles serían las condiciones de trabajo, no es fácil adaptarse. Va a requerir paciencia y mucha inteligencia", manifestó Avedis Sahakian, presidente de la asociación. En Mar del Plata hay en total 35 mil puestos de trabajo en plena incertidumbre.

Construcción

El Foro de la Construcción, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y el Colegio de Arquitectos hicieron una presentación en conjunto en la que piden "empezar a regular la actividad". Días atrás desde el sector dieron cuenta que la parálisis afecta a 9 de cada 10 obreros de Mar del Plata que se desempeñan en el rubro privado.

"Estamos con muchos problemas, si no trabajamos no cobramos, no vivimos. Realmente estamos muy preocupados. Ya nos llegó el agua al cuello. Si no nos mata el virus nos va a matar el hambre", señaló a 0223 César Trujillo, secretario general de la Uocra.

Comerciales, industriales y productivos

La Unión Industrial Marplatense (UIM) sugirieron habilitar el delivery en los locales que venden por sistema de redes para que los empresarios puedan concurrir a los negocios y elaborar los pedidos. Del mismo modo, "para las industrias que necesiten imperiosamente empezar la actividad con todos los protocolos de seguridad que amerite la situación".

“Muchas empresas mediante teletrabajo o e-commerce empezaron a recibir pedidos pero no están en condiciones para realizar la entrega ya que no cuentan con personal autorizado para el empaque", habían considerado el fin de semana pasado desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip).

Tal como propusieron, los negocios se ajustarían a un protocolo de entrega segura a domicilio que estará basado en un refuerzo de limpieza, capacitación del personal, entrega de material de higiene, aplicación de nuevas estrategias de turnos de trabajo para evitar la aglomeración, desinfección periódica del vehículo que realizará el delivery y la optimización en el proceso de entrega para evitar el total contacto con el cliente.

Nelson Siniscalchi, secretario de la UIM, reconoció que la inactividad representa serios problemas para las empresas a la hora de liquidar los sueldos de abril, ya que, según estimó, representan el 70% del mercado en Mar del Plata. "Aquella empresa que pueda tener algún recurso en líquido lo podrá enfrentar, pero la gran mayoría no lo tiene", graficó.