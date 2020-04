Joel Carli, desde Río: "La población no tomó dimensión de la gravedad de la pandemia"

El futbolista marplatense, ídolo del Botafogo, dialogó con 0223 y contó cómo vive la dramática situación de Brasil por la pandemia del coronavirus.

En el abril de hace dos años, Joel Carli ingresaba a los libros de historia del Botafogo F.R. cuando con un gol suyo en tiempo de descuento en el mítico estadio Maracaná, su equipo venció a Vasco Da Gama en la final de vuelta, logró ir a la tanda de penales y se consagró campeón del Torneo Carioca de Brasil. El defensor marplatense surgido de Quilmes, capitán y símbolo del "Fogao" (un hincha hasta fabricó un muñeco suyo), permanece en el club de la bella Río de Janeiro. Y a la distancia, charló con 0223 sobre el grave contexto que atraviesa el vecino país por la pandemia del coronavirus, con un presidente como Jair Bolsonaro que atenta contra su pueblo.

Con 1952 muertes y 30.891 infectados hasta el momento de esta entrevista, Brasil atraviesa una crisis. Y el estado de Río de Janeiro, totaliza 265 fallecimientos y 3.743 casos, incluído su gobernador Wilson Witzel.

El exAldosivi Joel Carli, residente de la coqueta zona de Barra de Tijuca en la ciudad carioca, sostuvo ante este medio que parte de la población "no comprende la gravedad de la situación". Y en lo deportivo, su club les adelantó las vacaciones a todo el plantel.

-¿Cómo se vive la pandemia en Río, en un contexto de gravedad para el país?

-Ya estamos cumpliendo un mes de cuarentena desde el inicio de la pandemia en Brasil. No es una cuarentena obligatoria, las personas pueden andar en la calle, la policía no te puede multar. Sí están aconsejando de que por favor no circulen.

-¿Has salido a hacer compras y observar a la gente, o estás cumpliendo estrictamente el aislamiento con la familia?

-Salgo lo mínimo e indispensable para hacer las compras, tomando todos los recaudos fuera o antes de entrar a casa. Intentamos no salir"

-¿Cuesta creer que Bolsonaro sea el presidente y adopte tal postura irresponsable hacia la población?

-Sí, cuesta creer que el presidente haga las cosas que hace. Por suerte los gobernadores no piensan de la misma forma, y tanto en San Pablo como en Río donde hay muchos contagios y muertes, sí intentan llevar la situación seriamente. Están los shoppings y las escuelas cerradas, se pararon las actividades.

É CAMPEÃO! EM UMA FINAL EMOCIONANTE, CARLI E GATITO FAZEM A DIFERENÇA E O BOTAFOGO É CAMPEÃO CARIOCA DE 2018! 🏆 pic.twitter.com/D0fbbO5ZYb — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) April 16, 2020

Botafogo recordó ayer la conquista del torneo estadual Carioca en 2018, con Carli como figura.

- ¿Notás que la población es responsable en el cumplimiento de la cuarentena?

- La verdad que todavía acá no se tomó conciencia de la gravedad de la situación. Hay mucha gente en la calle. Parte de la sociedad se lo toma en serio, y parte no. Brasil es muy grande, y esa gente que todavía no entendió que el problema es serio atrae muchas complicaciones. La población es inmensa, mucha gente en la calle y por eso las estadísticas hasta el día de hoy son malas.

- En lo deportivo, ¿cómo se ha manejado Botafogo con el plantel respecto a la contención y preparación física?

-El año deportivo acá va de enero a diciembre, donde empiezan nuestras vacaciones, habitualmente del 10 al 10 de enero. Eso cambió. Nos adelantaron las vacaciones del 1° al 20 de abril en principio, y todo indica que se extenderá hasta el 30. Algunos clubes lo decidieron, otros no. Luego, se verá el día a día para ver cómo continuar, si se retorna a las actividades y con qué precauciones, o si todavía deberemos esperar un poco. Mientras tanto, trato de mantenerme en forma en mi casa.

- ¿Han surgido inconvenientes económicos, o hay alguna negociación por los salarios vigente?

-La verdad que en Botafogo no se ha hablado aún de lo económico. Sí hay otros clubes que están negociando con los jugadores para un futuro descuento. En el club aún no se charló. Yo tengo contrato hasta enero de 2022.

- Especialistas en psicología deportiva expresaron que los deportistas acostumbrados a trabajar en equipo, padecen más este aislamiento social que los atletas, tenistas,etc.¿personalmente cómo afrontás este presente?, ¿se extraña la adrenalina de entrar a una cancha?

-No, la verdad que no lo noto. Sí encuentro dificultades en mantener la forma física por la falta de gimnasio, de elementos, de espacio.Y por estar tanto tiempo sin entrar a una cancha aunque sea para entrenar, que ni en las vacaciones llegamos a tener este tiempo sin actividad. De eso sí extraño un poco.

-¿En este tiempo libre, a qué te dedicaste además de los ejercicios que realices? ¿Te gusta cocinar, leer, música, algún hobbie?

-En lo personal, estoy adentro de casa con mi familia. Intentamos hacer actividad física todos juntos. Mi nena tiene 12 años, el nene 8, y los chicos también necesitan tener un desgaste físico. Tratamos hacer actividades donde todos participemos, juegos didácticos en familia. Y después cada uno con su tiempo: series, películas, videojuegos...la verdad que llevar el día a día dentro de casa no es a lo que estamos acostumbrados, pero la tratamos de pasar bien.

-La contención de la familia debe ser importante, pero también estás lejos de tu familia en Mar del Plata, ¿a la distancia la preocupación es grande?

-Sí, yo consumo constantemente las noticias tanto de Mar del Plata por un lado, como de Argentina. Lo divido así porque mi rutina es entrar a leer los diarios de la ciudad por internet, y después el noticiero de Argentina por la tele. Obvio que mi preocupación está más allá de este lugar. Tengo a mis viejos, mi hermano, la familia, y la preocupación es constante. Las noticias que consumimos son más argentinas que de Brasil.