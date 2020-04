Cristian Rosso contó cómo vive el aislamiento obligatorio

El remero marplatense, que tenía como gran objetivo del año la presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, reconoció que pasó "por distintos momentos" durante la cuarentena.

El remero marplatense Cristian Rosso, finalista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y múltiple medallista panamericano y sudamericano, reconoció que atravesó "distintos momentos" de ánimo en el aislamiento social, preventivo y obligatorio que realiza por la pandemia de coronavirus y destacó que el aplazo de Tokio 2020 le dará "más tiempo" para entrenar y alcanzar su mejor rendimiento.

"Esto me afectó, es una situación atípica. En el proceso que llevamos de aislamiento siento que pasé por distintos momentos. Los primeros días me los tomé tranquilo, hasta me parecía algo novedoso Y al tener tan claro cuál era el objetivo de aislarse, hacerlo no me costó tanto. Pero después, tuve un proceso en el medio, de varios días, que realmente me costó y se me hizo cuesta arriba", reconoció Rosso en declaraciones a Télam.

"Empecé a leer, a meditar, a hacer yoga, que me ayudó mucho y hace unos días siento que me estabilicé de vuelta, que tengo más control de mí mismo", expresó la máxima figura del seleccionado argentino de remo.

"Trato de ser consciente de qué pensamientos tengo. Ni lucho con los pensamientos negativos, trato de no darles tanta importancia, que pasen y se esfumen y concentrarme en cosas positivas, que me motiven. Y también rezo a las noches. Me tranquiliza y hace bien", confesó. "Me di cuenta que paso mucho tiempo al aire libre y fuera de mi casa, en la que sólo estoy para comer y dormir. Tuve que empezar a controlarme mentalmente", dijo.

Rosso, abogado de 36 años, es el remero argentino que alcanzó la mayor cantidad de finales A (del primero al sexto puesto) en Copas del Mundo: seis. Lo logró con Ariel Suárez, en doble par, (plata) en Hamburgo, Alemania, 2011 y la misma posición en Múnich, Alemania, 2012; fue sexto en single scull (Eton, Gran Bretaña, 2013); cuarto con Rodrigo Murillo, en doble par, en Varese 2015 y sexto en Poznan 2017, ubicación que repitió en Lucerna (Suiza) el mismo año.

En otro tramo del diálogo con Télam, Rosso fijó su posición sobre la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio. "Fue un decisión acertada, justa para todos. Quería que fueran en este año porque me estaba preparando y me había mentalizado para eso, pero con una mirada más global, en estos meses hubo un montón de deportistas que no se pudieron preparar de la misma forma".

Los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados este año por la pandemia de coronavirus, se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, luego de un acuerdo alcanzado entre el COI y el Comité Organizador Local (COL) que integran autoridades japonesas.

"En nuestro caso (se entrena en doble par con con Axel Haack) no nos cambia mucho; deportivamente nos favorece porque hace pocos meses que empezamos a remar juntos. Hace poco tiempo que estábamos construyendo el rendimiento del bote. Hasta nos puede beneficiar tener un año más. Nos da más tiempo para trabajar", valoró.

"Para un deportista de alto rendimiento, que está tan enfocado en las metas, que posterguen por un año tu máximo objetivo es algo importante. Después está la parte mental, que es igual o más importante que la deportiva. Dependerá de cómo cada uno se motive y maneje que se estiren los Juegos doce meses, que no es poco tiempo", añadió.

Rosso realiza el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su departamento en Mar del Plata, donde cumple con su rutina de trabajos para mantenerse en forma.

"Tenemos un plan de entrenamientos que nos mandaron de la selección. Y, obviamente, cada uno lo adapta como puede para hacerlo en su casa. Todas las mañanas hay algún entrenamiento aeróbico, que lo varío entre la máquina de remo y la bicicleta fija, y por la tarde, tengo sesiones de gimnasio, ejercicios adaptados para hacer sin peso", explicó.

El marplatense ganó la medalla de plata en Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 (en cuádruple par), de oro en los Guadalajara 2011 (doble par y cuádruple); de plata (doble par) y bronce en cuatro sin timonel en Toronto 2015, y de oro en doble par y en cuádruple par en Lima, Perú, 2019.