¡Un papelón! Brian Rosso cumplió la suspensión pero no lo tendrán en cuenta

No disimularon nada. Está claro que la Asociación Argentina de Remeros Aficionados, no lo quería tener más a Brian Rosso en su equipo por cuestiones extradeportivas (claramente deportivas no son) y la Pandemia los expuso. Porque en marzo, cuando estaban de pretemporada en Tucumán, preparándose para la clasificación a los Juegos Olímpicos, lo invitaron a retirarse de la concentración por una situación poco clara y días más tarde decidieron la sanción por 6 meses que, lo que hacía, era dejarlo afuera de Tokio 2021. Por la suspensión, el marplatense se alistaba para volver a estar en condiciones, pero le avisaron mediante mail que fue excluido por el cuerpo técnico.

No tuvieron las agallas suficientes para sacarlo del todo y la pandemia los dejó demasiado expuestos. Porque la sanción que indicaba que no podía estar 6 meses, con el cambio de fecha de la cita olímpica, le daba la oportunidad al hombre de Atlantis de recuperarse y encarar nuevamente la preparación para el sueño de todo deportista. Sin embargo, ante el final de la suspensión y la comunicación de Rosso para mostrarse disponible, llegó el último golpe y le comunicaron que no lo van a considerar más como seleccionable.

Fue el mismo remero el que lo comunicó a través de sus redes sociales, un día después de que haya contado que iba a ir de nuevo por la clasificación a Tokio y remarcó: "Defiendan lo que hacen con PASIÓN no con MIEDO". La AARA le "cortó los remos" y terminó con la ilusión. ¿Habrá vuelta atrás?? Parece difícil.