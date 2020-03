No tiene paz: a Brian Rosso le sacaron la beca del Enard

El remero marplatense anunció que donaría el dinero que le ingrese al gobierno municipal y, atrás, de la AARA, le mandaron un mail avisaron que se la suspendían. Estudia la posibilidad de renunciar a la Selección.

Deportistas amateurs que hacen un esfuerzo enorme para competir y llevar bien alto los colores de Argentina, suelen tener piedras en el camino que son difíciles de entender. Brian Rosso, en las últimas semanas, se encargó de sortear varias, pero ahora, con los Juegos Olímpicos de Tokio postergados y con un anuncio de donación de su parte de la beca extraordinaria del Enard, la misma Asociación que lo suspendió por seis meses por una situación poco clara, le avisó que no recibirá dicha beca.

Cuando el ente que nuclea a los deportistas de alto rendimiento de nuestro país, anunció la entrega de la beca extraordinaria de 10 mil pesos por abril y mayo, automáticamente Rosso avisó que la iba a donar para que se utilice para las necesidades del gobierno local en la causa contra el Coronavirus y para los que más lo necesiten. Sin embargo, "a las cuatro horas de que publiqué que la donaría, me llegó un mail en el que me decían que me la sacaban y me desilusionó un montón. Me da mucha pena que haya gente que busque hacer tanto daño", contó en diálogo con el programa TTSports en Radio Trend Topic.

Sin embargo, redobló la apuesta y dijo que "trabajo de guardavidas en Mar del Plata y esa plata la voy a donar igual, con o sin la beca del Enard. Es un gesto para devolverle tanto apoyo a la ciudad". Pensando en futuro, fue tajante: "En mi cabeza tenía y tengo la idea de ir a los Juegos. Si tuviera que dejar el deporte por la salud de mi familia, mis amigos y allegados, no lo dudaría nunca".

Por último, ratificó que la suspensión no fue una tranquilidad para él porque le permitirá estar disponible el año próximo. "Esta situación no hizo justicia, al contrario, es terrible y la sanción fue muy injusta", aclaró.

El marplatense fue suspendido del seleccionado argentino el 11 de marzo, por seis meses, 20 días antes del Preolímpico clasificatorio a los Juegos de Tokio (luego se postergaron el Preolímpico y los Juegos por la pandemia de coronavirus).

"Los clubes tienen dirigentes, estos son los que forman la Federación. Cuando se levantan... ¿no se preguntan por qué cada día rema menos gente? Si mi situación no cambia en unos días voy a anunciar mi retiro de la Selección Argentina para siempre", anunció Brian Rosso.