La construcción, en crisis: “Sino nos mata el covid 19, nos va a matar el hambre”

Lo afirmaron de la Uocra, que denunciaron a empresarios marplatenses por no pagar la última quincena. Al igual que en Hospital Modular y otras obras esenciales, piden reabrir la actividad bajo un protocolo sanitario.

Desde el sindicato de la construcción se mostraron a favor de las medidas de aislamiento preventivo por el coronavirus, pero reclamaron al gobierno municipal y nacional que permita que los obreros puedan trabajar, bajo ciertos recaudos sanitarios. En este duro escenario, denuncian que varios empresarios de Mar del Plata no abonaron los sueldos de la primera quincena de abril.

En diálogo con 0223. César Trujillo, se mostró consternado “por la falta de sensibilidad y responsabilidad del empresariado marplatense, que a pesar de tener grandes ganancias no hace mucho tiempo, en el peor momento de una pandemia, no cumplen con sus obligaciones y cortan por el hilo más débil que son los trabajadores. No están a la altura de las circunstancias. La verdad es que, sino no nos mata el covid 19, nos va a matar el hambre”, aseveró.

En ese marco, pidió al intendente Guillermo Montenegro, al gobernador Axel Kicillof y al presidente Alberto Fernández a que instrumentan alguna medida para que en Mar del Plata, se permita que los obreros puedan empezar a trabajar.

“Nuestra ciudad no es como en el Conurbano donde la gente debe cruzarse toda Capital y recorrer grandes distancias para ir a trabajar, en transporte público. En nuestra ciudad, la mayoría anda en su auto, moto o bicicleta. Así se pueden ir ganando el puchero. La situación es desesperante”, reclamó.

Para Trujillo, la ecuación no es complicada: “Hay obras esenciales como el Hospital Modular donde se desempeñan diariamente 70 trabajadores; en el Predio de Disposición Final hay otros 30 haciendo el relleno sanitario; en el Parque Industrial otros tantos están ejecutando la Planta Transformadora de Edea o en el Parque Eólico de Miramar, donde se reincorporaron esta semana 200 compañeros despedidos. Todos ellos siguiendo un protocolo y trabajando al aire libre. ¿Por qué el resto no lo puede hacer?, cuestionó.

Por último, valoró el “interés” del Intendente de Mar del Plata para escuchar los reclamos de la Uocra, pero insistió en su pedido porque “la construcción es el 10% del PBI de Mar del Plata”, concluyó.