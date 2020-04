Acampe en el Parque Industrial: “Quieren pagar el 40% de la indemnización, de acá no nos vamos”

Los 18 trabajadores despedidos por la firma Comercial Inal, mantienen desde el viernes las medidas de protesta. Trabajaron hasta 13 años “en negro” y quieren que se respete el 100% de la indemnización.

Continúa sin resolverse el conflicto frente a la empresa Comercial Inal, del Parque Industrial, que la semana pasada decidió desvincular a 18 trabajadores, algunos con hasta 13 años de antigüedad y habiéndose desempeñado sin ninguna registración laboral.

En diálogo con 0223, Carina, una de las trabajadoras que desde el viernes realiza la medida de protesta, se mostró “angustiada” y con “miedo” por los tres días de acampe frente a la firma enclavada en el polo industrial de Ruta 88, con todo el riesgo que implica soportar el frío y protegerse del coronavirus.

“Estamos en tratativas de llegar a un acuerdo de indemnización y el pago de un garantizado. La empresa solo quiere pagar el 40% de la indemnización. Nosotros estuvimos en negro y sabemos que si vamos al Ministerio, el número va a ser mayor. Pero nos conformamos con que respeten el mayor sueldo y los años trabajados. Ahora con el 40%, no nos sirve. Todos tenemos familias”, admitió la trabajadora.

En ese marco, valoró la ayuda del gremio del Soip, que colabora con los trabajadores, proveyéndolos de yerba, alimentos, colchones y otros elementos para poder aguantar del frío y de las inclemencias del tiempo.

Los empleados se desempeñaban en la planta de fileteado "Pesquera Angelito", con 39 trabajadores. La semana pasada la firma radicada en el Parque Industrial, decidió los despidos de manera intempestiva, en plena cuarentena.

"Son dos frigoríficos que nos daban el pescado a la fábrica. Uno dijo que iba a hacerse cargo y que iba a mantener a la gente pero Comercial Inal no quiso y por eso la mitad de la gente quedó en la calle. Nosotros pedimos en su momento un garantizado y vinieron con los despidos. Hasta que no den respuestas, no vamos a quedar acá", enfatizó la trabajadora del pescado.

A fines de febrero, la Pesquera Angelito había sido noticia por un conflicto laboral: la policía reprimió una protesta del personal cuando se reclamaba por la reincorporación de un empleado.