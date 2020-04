Cortes en cuatro puntos de Mar del Plata: organizaciones reclaman comida

Desde el Frente de Lucha Piquetero aseguran que desde el "escándalo por sobreprecios" en Desarrollo Social no recibieron más alimentos. Dicen que el municipio no los recibe.

Organizaciones nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero realizan este jueves manifestaciones en cuatro puntos de Mar del Plata en reclamo de alimentos para poder atravesar la crítica situación que atraviesan los vecinos de los barrios más vulnerables de la ciudad. Aseguran que desde que se desató el escándalo por la compra de comidas con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no recibieron más comida y sostienen que el municipio no da respuesta porque no forman parte del comité de contingencia.

Las manifestaciones se realizaron en cuatro puntos estratégicos:

Autovía 2, en la entrada del barrio El Casal.

Ruta 88 y avenida 39.

Juan B. Justo y 14 de Julio, en la sede del Centro de Operaciones y Monitoreo

Libertad y Teodoro Bronzini, sede de la secretaría de Desarrollo Social.

"El lunes fuimos a Desarrollo Social y no había nadie", planteó Walter Orozco del Polo Obrero, quien sostuvo que no recibieron más alimentos "después del escándalo del sobreprecio de los alimentos".

La respuesta que recibieron del municipio es que los reclamos los canalicen a través de los comités de crisis que existen en los barrios. "Muchos de nuestros compañeros se han acercado a estos comités de crisis. No es que no queramos por una cuestión caprichosa, pero forman parte las fuerzas represivas. Acá también ven que nos esperan con un fuerte operativo policial. Nuestra negociaciòn tiene que ser directamente con el Estado", agregó Daniela Calarco, del MTR, en la puerta del COM.

Además, remarcó que el Frente de Lucha Piquetero viene dando respuestas a los vecinos más castigados con ollas populares desde antes que se conformaran los comités de crisis. "Las ollas las plantamos desde el primer día de la cuarentena y los comités se resolvieron 10 días después. Ahora nos niegan las donaciones que llegan por no integrarlos de manera oficial", insistió.

Los representantes del frente señalaron que Desarrollo Social apenas les dio unas verduras para las ollas, pero desde hace 10 días ni siquiera reciben esos productos. "Damos respuesta a la necesidad de muchísimas familias que la están pasando mal porque no tienen ingreso, o no están trabajando, es acuciante", cerraron.