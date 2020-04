El marplatense que fue dado de alta resalta la importancia de tomar recaudos frente al coronavirus

Maximiliano Cecive, tiene 26 años y es el segundo marplatense con Covid positivo dado de alta en la ciudad. Desde su domicilio, habló con 0223 y contó cómo continúa su tratamiento

Luego de pasar 14 días internado tras dar positivo al diagnóstico de coronavirus, Maximiliano Cecive, el joven de 26 años fue dado de alta y continúa con su tratamiento en cuarentena. En dialogo con 0223 contó cómo transita su recuperación y resaltó la necesidad de tomar todas las medidas de prevención.

“Estoy estable, no tengo ningún síntoma, me trataron muy bien desde que llegué al hospital. Mañana me tienen que dar los resultados de un nuevo hisopado y si da negativo ya tengo el alta definitiva aunque tengo que seguir con todas las medidas de precaución, porque el vius está durante 30 días en el cuerpo”, cuenta Maximiliano.

El joven que está constantemente controlado cuenta que llegó a Mar del Plata el lunes 16 de marzo y desde que fue internado estuvo “muy bien atendido, con todas las medidas correspondientes, siempre bien protegidos, con guantes, barbijos, antiparras, todo lo necesario, con un muy buen trato. Luego de cuatro días recibí el resultado, el cual finalmente me dio positivo de Coronavirus", dice.

Maximiliano arribó a Mar del Plata luego de pasar cuatro meses en Aspen trabajando dentro del programa “Work and travel”. Sobre su regreso, el joven cuenta que "luego de tres escalas que tuve que hacer cuando volvi de los EEUU, las cuales fueron en San Francisco, Houston y Bogotá en Colombia, llegué a Ezeiza el domingo 15 a las 22.20 y luego el lunes 16 tomé el Tienda León con el que llegué a Mar del Plata a las 8 de la mañana", dice.

Antes de la llegada del joven a su hogar, su madre había llamado al 107 para poder preparar el departamento en el que el joven iba a estar aislado en cuarentena. “Una vez que llegue a mi pieza, comencé a realizar la cuarentena y después de 5 días, tuve síntomas y tuve que llamar al 107, para notificarles cual era mi situación, ya que en un principio tuve 37,5 de temperatura y un poco de dolor de garganta", detalló.

"Desde el 107 me dijeron que si en algún momento superaba los 38 grados, tenía que notificar y eso fue lo que hice una vez que superé esa temperatura, por lo que me enviaron una ambulancia, para darle continuidad a la cuarentena y no entrar en contacto con ningún familiar", dice.

Además aseguró que “las personas no recaigan en tener enfermedades psicosomáticas, ya que tal vez en este momento al estar encerrado y no manejar tanta información, a veces se comienza a pensar que uno tiene un síntoma y no hay que olvidarse que esto genera algo en toda la sociedad y no en una sola persona y eso hace que se todavía mas agresivo para todos. Tenemos que mantenernos tranquilo", dijo.

Por último pidió a la población que tome connsciencia sobre la importancia de tomar todas las medidas de prevención recomendadas, ya que "es posible que te lo confundas con cualquier resfrio comun o gripe y podes no darte cuenta que lo tenes y contagias a otros", concluyó.