El drama del estudiante marplatense varado en EEUU: "Extraño a mi familia"

#queremosvolveracasa Cientos de chicos universitarios entre 18 y 25 años se encuentran desde diciembre con su visa J1 viviendo el Work and travel . Hoy día todos deberían estar regresando a casa , pero por el motivo ya conocido por todos COVID19 , se les cancelaron los vuelos sin la posibilidad de reprogramarlo y tampoco le dan la posibilidad de poder comprar un vuelo sanitario por Aerolíneas Argentinas . No son turistas que viajaron en una época de pandemia ! Ayúdanos a difundir ! Necesitamos que todos regresen y puedan hacer la cuarentena en sus casas con sus familias 🙏 @todonoticias @clarincom @telefenoticias @c5n @diariolacapitalmdp @cronicatv

