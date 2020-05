Una pareja marplatense está varada hace más de 45 días en Estocolmo: "Nos sentimos ninguneados"

Federico Silva y su pareja piden al Gobierno que los ayuden para "volver lo antes posible" a la ciudad ante la difícil situación económica que los atraviesa. "No recibimos ningún tipo de ayuda", lamentaron.

Una pareja marplatense está varada hace más de 45 días en la capital sueca de Estocolmo por la pandemia del coronavirus y su drama crece con el correr de las semanas: mientras persiste la falta de ayuda y de respuesta por parte de las autoridades gubernamentales, las dificultades económicas para subsistir en el país se vuelven cada vez más grandes así como la incertidumbre por poder volver a la ciudad.

Federico Silva y su novia partieron hacia Europa hace poco más de dos años: a través del programa "Working Holiday" de visas para argentinos, recorrieron distintos lugares del viejo continente y desde el año pasado que se encuentran en Suecia. En septiembre, habían comprado el pasaje de vuelta que tenía como fecha definitiva el 29 de marzo, un día antes de vencerse el permiso de residencia, pero la irrupción del Covid-19 canceló el vuelo y todos sus planes.

"A partir de esto y con el correr de los días nos encontramos en una situación bastante compleja ya que hace varios meses estamos sin poder trabajar y afrontando gastos muy elevados que no estaban contemplados en nuestro 'estrecho presupuesto de viajeros'", explicó el joven, quien expresó: "Nos sentimos ninguneados y sin ningún tipo de respuesta concreta ni ayuda por parte de las autoriades consulares de Suecia así como de las autoriades pertinentes en Argentina".

En diálogo con 0223, Silva reconoció que el contacto con la embajada argentina que está en el país europeo es "continuo" pero cuestionó que la respuesta "sae la misma desde hace más de 45 días". "Nos dicen que ellos no toman las decisiones sobre los calendarios de vuelos y que aún Cancillería no asigna las plazas para los argentinos que estamos varados acá", afirmó.

Según el joven, en Suecia hay 100 argentinos que se encuentran en la misma situación, de los cuales 10 son marplatenses. "Tenemos grupos de WhatsApp en el cuál estamos continuamente en contacto y dándonos una mano entre todos ya que la situación es bastante angustiante para todos", comentó, y agregó: "Al mismo tiempo tenemos contacto con más argentinos varados en países vecinos como Dinamarca y Alemania los cuáles están en la misma situación de desesperanza sin recibir ningún tipo de respuesta sobre algún vuelo de repatriación".

Silva reconoció que la cuestión del hospedaje es "bastante complicada" en Estocolmo por los altos cosots. "No es que no haya oferta pero los países nórdicos se caracterizan por ser bastante caros y al estar sin poder trabajar en todo este tiempo la situación se torna cada vez más compleja", explicó, y dijo que por estos días alquilan un pequeño apartamento semanal por Airbnb.

"La verdad que no sabemos hasta qué punto vamos a poder sostener esto. Por eso pedimos por favor que se nos considere en un vuelo para volver lo antes posible a Argentina. En nuestro caso particular no hemos recibido ningún tipo de ayuda, ni en cuanto al hospedaje ni económicamente", insistió el marplatense.