Buscan retomar el trámite de la causa por la tragedia del ARA San Juan

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia convocó a una audiencia virtual el jueves para retomar el proceso.

El presidente de la Cámara Federal de Cómodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, convocó a una audiencia virtual para el jueves con el objetivo de retomar el trámite de la causa por el hundimiento del submarino Ara San Juan ocurrido en noviembre de 2017.



El magistrado convocó a la audiencia para organizar el eventual desarrollo de otra posterior, en la que deberían tratarse las apelaciones al fallo que dispuso el procesamiento de seis ex altos mandos de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino Ara San Juan y rechazó investigar al ex presidente Mauricio Macri.

Las partes fueron convocadas a presentarse el jueves a las 12 en la sala de videoconferencia de los tribunales federales de Comodoro Py para desde allí tomar contacto con la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde se encuentra radicada la causa, sin quebrantar las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio decretadas a nivel nacional.



La audiencia se celebrará “con el propósito de poder coordinar la posible modalidad de la celebración del acto procesal señalado, superar las dificultades existentes para su realización y escuchar a las partes al respecto –todo ello como forma de asegurar el trámite de apelación-“, se indicó en la cédula de notificación.

“Se celebrará una audiencia a través del sistema de videoconferencia, con los letrados que asumieron la defensa técnica de los imputados, los abogados que han asumido las respectivas querellas y los representantes del ministerio público”, se explicó.



Fuentes vinculadas a la causa adelantaron a Télam que los abogados de las querellas de los 44 tripulantes fallecidos durante el hundimiento del submarino Ara San Juan insistirán –cuando se realice la audiencia de las apelaciones- en reclamar que se investiguen las responsabilidades del expresidente Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur.



En febrero pasado, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis ex altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas en ese caso.



Yáñez les imputó el delito de "estrago culposo agravado por el resultado de muerte" a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.



También los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de 2 millones (Correa, Sulía) a 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por 2,5 millones de pesos y Villamide en 3 millones.