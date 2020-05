Los recicladores no ceden y esta noche tampoco habrá recolección de residuos

Los recuperadores mantienen bloqueado los accesos al basural: "Para que pase un camión nos van a tener que cagar a palos", avisaron.

El bloqueo a los accesos al Predio de Disposición Final de Residuos que se mantiene desde hace 24 horas por parte de un grupo de recicladores dejará sin servicio de recolección de residuos a Mar del Plata durante la noche de este martes.

Fuentes consultadas por 0223 confirmaron que los camiones de la empresa 9 de Julio aguardan a las afueras del predio para poder volcar los residuos. "Están todos cargados, es imposible salir a recolectar. Están todos llenos, no te dejan entrar", aseguraron desde el Sindicato de Camioneros.

En relación al reclamo, el intendente Guillermo Montenegro aseguró tener una "participación muy activa" y se mostró a favor del diálogo "permanentemente". "Nuestra posición fue proactiva en todo momento para tratar de acercar una solución, pero hay que entender que hay una serie de cuestiones que se piden y que no pasan exclusivamente por el Municipio", puntualizó el jefe comunal al respecto.

Pese a la postura del intendente, para los recicladores "no hay diálogo". "Nadie nos da una solución, les dimos 96 horas para solucionar el conflicto y no hicieron nada. No quieren repartir la plata, no pueden hacerse cargo de 500 negros en el basural. Es una falta de respeto", señaló Martín Romero, uno de los voceros del reclamo.

"Ellos no quieren dialogar, sino nos darían respuestas. Me parece que es algo injusto, solo queremos trabajar, pero el protocolo que nos hacen no nos sirve. Nos estamos muriendo de frío y comiendo a cuentagotas. Esto es una dejadez", enfatizó.

Desde el Gobierno local les piden a los recuperadores que liberen el camino para que dejen ingresar al basural a los camiones y puedan volcar los residuos y continuar con el servicio de recolección, que desde las primeras horas de este martes permanece paralizado. Sin embargo, los manifestantes no ceden ante los pedidos del Municipio y aseguraron que no dejarán pasar ni un camión. "No va a volcar ninguno. La única manera es que nos caguen a palos", redobló Romero.

Los trabajadores informales del reciclado exigen un complemento salarial con fondos de la boleta de contribución Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). Al momento, la cartera de Desarrollo Social asiste a las 500 familias con alimentos, pero para los recicladores "no es suficiente".

La protesta comenzó el jueves pasado e impidió el desarrollo normal del servicio durante la noche. Luego de levantar el corte el viernesr, los recolectores se volvieron a manifestar este lunes con el apoyo de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores y la Coopeartiva Cura.