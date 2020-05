Infantería refuerza su presencia en el predio para desplazar a los recicladores

La Policía reforzó el operativo con más uniformados. Los manifestantes no ceden ante el pedido del Municipio y los camiones siguen sin poder volcar los residuos.

El cuerpo de Infantería de la Policía de la provincia de Buenos Aires reforzó su presencia en el predio de disposición final de residuos donde un grupo de recicladores mantiene un acampe desde la tarde del lunes.

El reclamo que llevan adelante un grupo de 500 familias que viven de la basura recuperada amaneció este miércoles con la presencia de un cordón policial en la zona que se incrementó en las últimas horas con nuevos efectivos. "No esperábamos esta respuesta por parte del Municipio. Se bajaron todos de las camionestas, se están preparando para reprimir", denunció Cristian Blasina, integrante de la Federación Argentina de Cartoneros.

En diálogo con 0223 Radio, el reciclador aseguró que la policía se acercó al lugar para "pegarle a los negros y a los pobres". "No queremos que repriman. Pedimos que venga el intendente Guillermo Montenegro y presente una propuesta. Queremos negociar y resolver esto cuanto antes", enfatizó.

El Gobierno local insiste a los recicladores en que liberen los accesos del predio para que los camiones puedan descargar los desechos. Esta mañana los manifestantes dejaron ingresar a cuatro camiones "como acto de buena voluntad" y condición para reunirse con Sebastián D’Andrea, titular del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur). "Cuando fuimos a la reunión nos dijeron que no nos iban a atender si no pasaban todos los camiones", confió.

El reciclador reparó en que solo piden que los autoricen a volver a trabajar, ya que hace 60 días que no pueden acceder al basural para recuperar los materiales por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "La pandemia nos dejó sin ninguna posibilidad económica de afrontarla. No nos dan una solución. El intendente se está borrando, no se quiere hacer cargo. Nosotros mostramos toda la voluntad pero nos siguen mintiendo", enfatizó.

Ante la falta de avances, los trabajadores informales del reciclado exigen un complemento salarial con fondos de la boleta de contribución Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). "Proponemos que paguen un subsidio hasta que se puedan mejorar las condiciones sanitarias de la pandemia que estamos padeciendo. Los fondos están, pero no nos reconocen. En un contexto histórico pedmios que aparezca la plata", manifestó.