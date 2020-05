El Teatro Auditorium pide auxilio para sus artistas: "Están comprometidos"

Lo confirmó el director Marcelo Marán, quien alertó que la situación "es grave" y algunos centros culturales "corren peligro de desaparecer". Además, reflexionó sobre el teatro virtual y la falta de creatividad por estar encerrado.

El Teatro Auditorium de Mar del Plata elevó un pedido al Gobierno de la provincia de Buenos Aires para solicitar auxilio económico para sus artistas en medio de la coyuntura económica que atraviesa a distintos sectores, profundizada por la pandemia de coronavirus.

"Presentamos un proyecto a la Provincia para pedir colaboración a los artistas. Estamos tratando de trabajar en las necesidades por las cuales están pasando. La idea es darles una mano y aportar algunas soluciones", confirmó Marcelo Marán, director del Auditorium.

En diálogo con 0223 Radio, Marán reconoció que la situación de los artistas en la ciudad "es muy grave" y alertó que si los centros culturales no reciben ayuda por parte del Estado "corren peligro de desaparecer". La actividad está paralizada desde antes del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que inició el 20 de marzo.

"Esperemos que pronto volvamos a una normalidad fuera de la pandemia. Me parece que lentamente vamos a tener que aprender a convivir con esto hasta que aparezca la vacuna", sostuvo el director del Auditorium. Marán planteó que la vuelta al ruedo sería "con mucho cuidado" y bajo "rigurosos" protocolos de seguridad e higiene.

Al igual que otros rubros y actividades, los artistas se volcaron a las redes sociales para transitar la cuarentena. "Hay que tratar de encontrar soluciones a esta cuestión de escaparnos un poco de la virtualidad y llegar en breve a situaciones que permitan el encuentro. Me parece que es fundamental pensar al teatro y a las artes escénicas desde ese lugar. La virtualidad está bien para pasar la cuarentena, pero indudablemente no es el destino de lo teatral y lo escénico que necesita del público. Es una forma de que haya una continuidad, pero no tiene un correlato", consideró.

Para finalizar, el artista puntualizó que las restricciones a la hora de movilizarse van en contra de la creatividad. "No es un encierro que uno haya elegido. No poder decidir y avanzar sobre proyectos te pone en un lugar raro y extraño", reflexionó.

Semanas atrás asociaciones civiles representativas y referentes de las artes escénicas y visuales marplatenses solicitaron al Concejo Deliberante de General Pueyrredon que declare de manera “urgente” la emergencia para el sector artístico. La situación afecta a más de diez mil trabajadores que prácticamente no percibieron ningún ingreso en los últimos 60 días.