Recicladores cortan los accesos al basural: “La ayuda no alcanza para comer ni una semana”

Realizan una protesta en los accesos al predio de disposición fianl de residuos y exigen mayor asistencia por parte de Desarrollo Social.

Ante la falta de trabajo por el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, un grupo de 200 recicladores cortaron este lunes los accesos al Predio de Disposición Final de Residuos. Reclaman además por la exigua asistencia por parte de Desarrollo Social en la entrega de alimentos.

“Ya sabemos que no se puede trabajar. Pero al comienzo de la cuarentena, Desarrollo Social nos daba una bolsa de mercadería, pero ahora viene cada vez menos. Con eso no comemos ni una semana”, expresó a 0223, Ricardo, uno de los recicladores presentes en los accesos al Basural.

Los recicladores afirman que desde el Municipio les niegan la vuelta a la actividad, "porque la basura estaría contaminada" y ante esta situación, que afecta a unas 400 familias, mantendrán el corte que afecta el ingreso y egreso de los camiones de la recolección de residuos.

“Nos mandan 6 u 8 productos por semana y no alcanzan. A algunos no nos dieron nada. En los últimos días, dejaron de mandar azúcar, harina y aceite y lo más necesario. Pero más allá de eso, queremos trabajar. No podemos esperar a los primeros días del mes para poder cobrar algún plan. Queremos una solución”, manifestó una de las reciladoras.