Murió Tom Lupo, un referente del rock en la radio

El reconocido locutor de radio, psicoanalista y poeta, falleció este lunes a los 74 años. Tomó notoriedad en la década del 80, difundiendo a bandas en ese momento emergentes como Sumo, Soda Stereo y Los Redondos, entre otras.

A los 74 años de edad falleció este lunes el reconocido psicoanalista, poeta y locutor de radio Tom Lupo.

Carlos Luis Galanternik, su nombre real, había nacido en Charata, provincia del Chaco. En la década del 80´se destacó con el Submarino Amarillo, por Radio Del Plata, desde donde dio lugar a grandes bandas emergentes de aquella época como Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, los Ratones Paranoicos y los Fabulosos Cadillacs, entre otros.

Asimismo participó en diferentes programas radiales como el Tom Lupo Show en la FM de Radio Municipal de Buenos Aires, El loco de la Colina, en Radio Uno, y Conduciendo Taxi en Radio Provincia de La Plata.

Su seudónimo le llegó en 1982, cuando era editor de las revistas “Twist y gritos” y “Alfonsina“. En una entrevista, recordó como se hizo de ese nombre artístico: "Me llaman de un programa de radio que recién comenzaba, Submarino Amarillo, para hacerme un reportaje y como les caí muy bien a los productores me dijeron que les gustaría que trabajara para ellos como movilero. El móvil, por entonces, era sólo para el fútbol. Y me pidieron que me pusiera un sobrenombre rockero. Dije Tom Lupo sin pensarlo. Años después, asociando, me di cuenta de un acto inconsciente: mi único escritor admirado dentro del rock era Tom Wolfe y wolf en inglés es lobo: lupo en italiano”.

En junio de 2015 había sido víctima de un importante siniestro vial que le dejó graves secuelas para su salud.