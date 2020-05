Malestar en Félix U. Camet por cortes de luz y falta de seguridad en el barrio

Un grupo de vecinos se manifestó en la entrada al barrio. El mal estado de las calles y la falta de conectividad, otros de los puntos que reclamaron.

Vecinos de Félix U. Camet protestaron este lunes al mediodía en el ingreso al barrio, sobre la ruta 11, para reclamar a Edea por los sucesivos cortes de luz que sufren, pedir mayor presencia policial y reparación de las calles, entre otros puntos.

Según denunciaron, en los últimos cuatro días tuvieron entre seis y nueves cortes de energía eléctrica, además de bajones de tensión, que en muchos casos provocó que se quemaran electrodomésticos. Pero más allá de eso, la falta de electricidad les genera otro grave perjuicio: en la zona no hay agua corriente y el recurso se toma de los pozos con bombas de extracción que no funcionan si no hay luz.

A eso se suma, por otro lado, la falta de presencia policial en el interior del barrio. En este caso, dijeron, se debe a que los efectivos no cuentan con los recursos necesarios para patrullar las calles. “La comisaría 15ta tiene dos patrulleros, pero uno está roto”, se quejó Julio, uno de los vecinos que protestaron en el acceso al barrio.

A su vez, advirtieron sobre las dificultades que tienen ante la falta de conectividad por parte de las empresas de telefonía, situación que se agrava aún más en este contexto de cuarentena, en el que muchos vecinos trabajan desde sus hogares, mientras que los chicos necesitan internet para realizar las tareas de la escuela.

Por último, los vecinos también hicieron hincapié en el estado deplorable en el que se encuentran las calles del sector.