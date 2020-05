Clínica Colón: "El Estado tiene que ayudarnos: de dónde quieren que saquemos la plata"

Directivos de la institución cuestionaron la falta de respuesta del Gobierno ante los pedidos de auxilio para pagar los sueldos. También lanzaron críticas a Ioma por los retrasos en los pagos.

Desde la Clínica Colón cuestionaron la "ineficiencia" y la falta de respuestas del Estado para ayudar al sector a paliar la compleja crisis que se atraviesa como consecuencia de la pandemia del coronavirus y remarcaron que depende del auxilio económico del Gobierno la posibilidad de cancelar la totalidad de los salarios de sus trabajadores en los próximos días.

"¿Cuándo el Estado te atiende bien?¿Cuándo el Estado te da respuestas? El Estado es ineficiente. No nos respondieron a nuestros pedidos y hoy no sabemos nada sobre si vamos a recibir o no la asistencia. La gente tiene que cobrar. Si somos tan esenciales para la atención durante el Covid-19, entonces ayúdennos: de dónde quieren que saquemos la plata", planteó Juan Carlos Staltari, quien preside el directorio de la entidad.

La Colón fue una de las tantas instituciones sanatoriales de capital privado que pidió asistencia a la administración de Alberto Fernández en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) que se lanzó el 20 de abril para auxiliar al sector de las pymes y de los trabajadores autónomos, fundamentalmente.

Sin embargo, según el directivo, la clínica de Fracturas y Ortopedia fue el único centro de Mar del Plata que recibió una respuesta favorable en la requisitoria. "Nosotros lo pedimos en tiempo y forma", aseguró Staltari, quien recordó que su clínica cuenta con una planta de 1067 empleados.

Del total del personal, hay unos 650 médicos a los que se les debe pagar por servicio contratado u otra retribución. "El sueldo de esos trabajadores para nosotros representa unos 40 millones de pesos", graficó el directivo, ante la consulta que le hizo 0223, después de que este miércoles solamente se confirmara el pago de un 50 por ciento de los haberes de abril.

En este marco, Staltari apuntó fuertes cuestionamientos al Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) por sus importantes retrasos en los pagos en concepto de las prestaciones brindadas: todavía debe cumplir con los montos que corresponden a febrero. "Esto ya viene de antes y con la situación de la pandemia no cambió nada. La verdad que nunca sabés cuándo te va a pagar Ioma", reconoció.

"Ioma tarda, tarda y tarda con los pagos y tampoco hemos recibido alguna comunicación adecuada de la obra social para ver si nos iba a ayudar en este contexto. Lo único que pretendemos es que nos paguen lo que hacemos; no es nada extraño", insistió el médico cirujano, quien también planteó: "Es ilógico: el Estado provincial no me paga pero después me exige el pago de ingresos brutos".

Además, el directivo de la clínica marplatense ubicada sobre Colón al 3200 remarcó el impacto negativo que tiene la fuerte caída en el número de prestaciones a raíz de la suspensión que había ordenado el Gobierno para guardar recursos por la pandemia de todas las cirugías programadas. "Hoy sólo tenemos un 40 por ciento de ocupación. Ya perdimos un 59 por ciento de la recaudación y en mayo vamos a seguir mal también", sostuvo.

"Nosotros vivimos de las prestaciones. Es simple: si nosotros no damos servicio, no tenemos dinero. Y como la rentabilidad es casi cero en este contexto, lo cierto es que la medicina privada no tiene espalda por soportar una situación así porque ya teníamos problemas antes para cumplir con las contribuciones y la alta carga impositiva. Nosotros tenemos la misma carga impositiva que todo el mundo. Por eso es cara la medicina: porque está cargada de impuestos", sentenció.

En última instancia, Staltari aseguró que el Estado tampoco colaboró con el sector para proveerlos de recursos e insumos por la pandemia del coronavirus. "Nadie nos dio un barbijo ni siquiera. Todo lo tuvimos que pagar nosotros. Y hemos tenido más gastos para poder adecuar nuestras estructuras", enfatizó.