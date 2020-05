El día que detuvieron a Facundo Guita por robar seis chocolates

El sujeto que le robó 250.000 al joven que le dio trabajo y que cometió robos por todo el país había sido aprehendido el 3 de abril en Mar del Plata por llevarse 6 chocolates de un supermercado. Lo liberaron.

Facundo Guita se subió a un taxi el lunes por la mañana y viajó hasta La Plata. Engañó al conductor y a los policías que lo pararon y llegó a la capital provincial con los 250.000 pesos en la mochila, producto del robo que perpetró en Almacén de Milanesas, el local donde había estado trabajando las últimas semanas. Los investigadores lo buscan intensamente, aunque sabe que tienen pocas posibilidades de dar con el paradero de este maestro del engaño y creen que ya no está en la Ciudad de las Diagonales.

Sin embargo, hace no mucho tiempo la policía logró detener a Guita, un delincuente que cometió robos y estafas a lo largo y a lo ancho del país. La captura no fue luego de desvalijar la casa de su hermana y llevarse su sueldo y aguinaldo; tampoco tras robar la casa de su novia; mucho menos tras llevarse la camioneta en la que viajaban –y vivían- un grupo de jóvenes que hacían circo itinerante por el sur del país. Facundo Guita cayó el 3 de abril en Mar del Plata, pero no fue tras un gran golpe: había robado seis chocolates de un supermercado.

Esa tarde, el guardia de seguridad del supermercado Vea, ubicado en Independencia y Quintana, vio al joven de 24 años en una actitud sospechosa y decidió llamar a la policía. Un móvil del Comando Centro se hizo presente en el lugar y aprehendió a Guita con tres tabletas de chocolate Águila y tres chocolates Cofler entre sus prendas.

Entre todos los productos, el botín que se había llevado Guita alcanzaba la suma de $858,40. Los policías informaron de la aprehensión a la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez, quien inició una causa por tentativa de hurto y dispuso su libertad.