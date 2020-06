"No queremos que nos criminalicen", el pedido del personal médico de Mar del Plata

Luego de que los trabajadores de la salud se movilizaran el sábado pasado por la detención en San Juan de dos médicos acusados de atentar contra la salud pública, el personal sanitario de Mar del Plata ruega "no criminalizar" a los profesionales del ámbito sanitario ante el nivel de exposición que mantienen en medio de los contagios de coronavirus.

"La convocatoria del sábado fue contundente. Nosotros también somos un grupo de riesgo y queremos dejar en claro que si infectamos a alguien no hay culpas. Nosotros no queremos que se contagie nadie más y menos contagiarnos nosotros. También estamos preocupados", puntualizó Marta Inchaurrondo, presidenta del Colegio de Médicos Distrito IX.

Inchaurrondo remarcó que muchos de los trabajadores de la salud están en una situación de pluriempleo y que la precarización quedó en evidencia en medio de la pandemia. "Todos están mal remunerados. Esto sucede desde hace años, los reclamos son permanentes. Ahora la circunstancia es más compleja porque se tuvo que actuar de forma rápida", señaló en diálogo con 0223 Radio.

El avance del virus en Argentina y en Mar del Plata obligó al personal abastecerse de elementos de protección, incluso por sus propios medios. "Hace meses estamos trabajando con un esfuerzo enorme. No había provisión de estos elementos que pensábamos que no iban a ser necesarios. Muchos nos proveímos porque no estaban a disposición los insumos o no eran los adecuados", reconoció la máxima dirigente del Colegio de Médicos.

Inchaurrondo manifestó que ven "con mucho orgullo" la situación sanitaria en Mar del Plata y que el amesetamiento en la curva de contagios permitió que las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, se equiparan para dar respuesta a la pandemia, aunque reconoció que "nadie sabe si lo que tenemos es suficiente".

En este marco, subrayó que el 70% de los casos son asintomáticos, insistió que los trabajadores de la salud pueden llegar a transmitir por ser parte de la comunidad y llamó a la población a respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Pedimos por favor que la gente tenga responsabilidad. Si los negocios abren para vender hagan lo que nos dicen que hay que hacer", concluyó.