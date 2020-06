Los recicladores se movilizaron al Emsur: si no hay más basura vuelven a protestar

Un numeroso grupo de recicladores se concentraron esta mañana en el ingreso a la sede del Emsur, de Rosales al 10.100, para intentar reunirse con funcionarios del área municipal. Reclaman que la descarga de material reciclable es escasa y tampoco permitiría el cumplimiento del protocolo sanitario por el coronavirus.

“Nos están tirando 15 a 20 camiones para 600 personas. La basura de los supermercados que es el material más preparado, los camiones se la están llevando arriba y no la tiran para nosotros. Esa basura está desde más de 72 horas y es la que permite cumplir con el protocolo. Al haber poco material, no nos sirve y tampoco se respeta el protocolo. No queremos volver a cortar”, afirmó en diálogo con 0223, Maite, una de las referentes de los trabajadores informales.

Los recicladores temen además que, debido al poco material para reciclar, que propicia el poco distanciamiento, “después nos vuelvan a prohibir trabajar diciendo que no respetamos el protocolo”, razonó.

El pasado viernes, este medio puso saber a través de fuentes municipales que la situación se complicaba debido a que la empresa Ceamse, quiere cumplir a rajatabla la condición de que la basura debe estar 72 horas “sin tocarse” para cumplir con el protocolo. El conflicto ya dejó a Mar del Plata sin recolección durante varios días en las últimas dos semanas.