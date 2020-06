Desde todos los partidos, hasta el color de las cintas de capitán: un libro definitivo recorrerá las estadísticas de Maradona

Los fanáticos de la carrera de Diego Armando Maradona, el jugador de fútbol más importante de la historia casi por unanimidad, podrán disfrutar próximamente de un libro con las estadísticas más completas e inéditas de la trayectoria del hombre de Villa Fiorito. Números y curiosidades nunca antes contadas, que el abogado pampeano Diego Dal Santo (38 años) recopiló con minuciosa labor a lo largo de cuatro años. En charla con 0223 desde su Santa Rosa natal, este "maradoniano de ley" adelantó cómo será la publicación que, por la pandemia del coronavirus, postergó su fecha de salida para antes de fin de año: "Estará todo: partidos oficiales y amistosos en clubes y Selección argentina, detalles de cómo hizo sus goles, asistencias, color y número de camisetas y cintas de capitán, botines usados, árbitros, estadios, ciudades...no faltará nada", comentó con la satisfacción de tamaño trabajo realizado.

El 2020 es un año de celebración de la vida de Diego Armando Maradona. En octubre, el astro futbolístico cumplirá 60 años; la multinacional Amazon lanzará al streaming una polémica serie sobre su carrera e intimidad, y editorial Planeta publicará un libro de testimonios de diferentes personalidades de la historia sobre el "10". Y con mucho más esfuerzo, pasión y obstáculos por sortear, un admirador lo homenajeará con este libro que tendrá prólogo de Fernando Signorini -el preparador físico histórico de Diego-.

Dal Santo está vinculado sentimentalmente a Maradona desde la cuna: "nací el 15 de septiembre de 1981, exactamente un mes después que él se consagrara campeón del Torneo Metropolitano con Boca. Mis viejos, ´bosteros´, entonces me llamaron Diego", relató. Luego, en abril de 1994, el capitán del seleccionado argentino arribó sorpresivamente a Santa Rosa para intensificar durante una semana su preparación física a dos meses del Mundial de Estados Unidos: "Una historia hermosa, que terminó lamentablemente con su suspensión. Pero fue una revolución para nuestra ciudad, que es muy tranquila y que de golpe estaba repleta de medios de comunicación y gente yendo de un lado a otro para seguir sus pasos", recordó.

Dal Santo y la calle Maradona, su logro anterior a este libro.

Pero la mayor resonancia, Dal Santo la logró en agosto de 2005 al conseguir nombrar "Diego Armando Maradona" a la primera y única calle del mundo, también en su ciudad de La Pampa. "Tras algunos intentos en años anteriores, justo se aprobó la construcción de un barrio mediante el plan federal de viviendas, y el Concejo Deliberante, por unanimidad resolvió nombrar así a una de las calles. Fue un orgullo" En aquel entonces, la noticia dio la vuelta al mundo, y la producción de "La noche del Diez" en Canal 13 lo contactó para una entrevista que no pudo ser. Hoy, Diego Dal Santo mantiene actualizada una fan page en Facebook denominada "Calle Diego Maradona" con más de 24.000 seguidores y donde postea fotos, videos y curiosidades de la carrera del exjugador.

Un libro completo y que llenará un vacío estadístico

"Me di cuenta que hay un lugar vacío respecto a las estadísticas de Diego. Hay variaciones en fechas, goles, etc. Y depende de qué fuente, la información es distinta", sostuvo Diego Dal Santo para comenzar a explicar el por qué de la realización de este libro que, adelanta, registra más de 900 partidos y casi 500 goles convertidos por el fenomenal "10". Coleccionista de revistas, diarios, pósters, y especialmente camisetas de la carrera de Maradona, comenzó a juntar estadísticas "porque me encantan", declaró. "Internet fue una gran ayuda para el puntapié inicial", agregó.

A pesar de ser abogado y trabajar en el poder judicial de su provincia, Dal Santo se transformó en periodista de investigación para recopilar la información necesaria. Aprovechando que hace cuatro años comenzó un posgrado en Buenos Aires, en cada viaje realizado se instaló en la Biblioteca Nacional: "yo cursaba viernes y sábado, entonces me iba el jueves y me quedaba ahí todo el día leyendo la colección de revistas El Gráfico y Goles, y diarios Popular, Clarín, Crónica, La Nación.... Empecé a reforzar estadísticas que tenía, y sumé muchas nuevas", detalló quien para poder comprar la entrada del partido homenaje de Diego en 2001, publicó un aviso en un diario pidiendo que le presten una tarjeta de crédito Mastercard -que era sponsor del partido-. "Me llamaron tres personas, trabajé como albañil y la pude pagar", recuerda con una sonrisa.

Mediante internet, Dal Santo comenzó a vincularse con otros países del mundo para las actuaciones de Maradona fuera de Argentina: "contacté diarios, bibliotecas, federaciones y clubes de todos lados. Italia y España han sido lógicamente los más consultados, pero también he escrito y contactado gente de Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Uruguay, Chile... Donde Diego jugó un partido, yo mandé un correo. Y si tenía una información, la quería chequear con algo de afuera", agregó el abogado de 38 años. "Hace poco recibí un correo de la directora de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Y me pasó información de partidos que jugó Diego. Y en el interior del país, fueron varias consultas también. Entre Argentinos Juniors y Boca él realizó muchas giras por las provincias, y entonces fui tirando mails a todos lados".

Maradona, tras marcar sus dos primeros goles profesionales en el estadio San Martín de Mar del Plata, el 14 de noviembre de 1976.

Leer un libro meramente de estadísticas, puede resultar tedioso para quien no sea un amante de esta faceta. Respecto al armado de los textos, la distribución de la información recopilada, Diego explicó: "Se me ocurrió armar mi propio sistema, cómo me gustaría verlo a mí como lector. Parto de un orden cronológico, de principio al final de su carrera (20 de octubre de 1976 al 25 de octubre de 1997. Estará dividido en dos capítulos: Selección y clubes. Sobre el margen izquierdo tendrá cuatro mini columnas: partidos oficiales, gol oficial, partido amistoso, gol. Eso permitirá ir viendo la evolución de Diego en estas estadísticas. Y del centro a la derecha, irá un partido detrás de otro, cronológicamente. Son como fichas: fecha del partido, competencia, equipos, estadio, árbitro, ciudad, nacionalidad de árbitro, calificación de algunos medios y notas de color del partido".

Y en esa búsqueda de información, Dal Santo se topó con varias "perlas". Por ejemplo, Maradona no siempre usó la "10" en su espalda, contra lo que muchos creen. "Los fanas sabíamos que usó la 15 y la 16 en sus inicios, luego la 11, y en Nápoli la 9 con una remera roja. Pero en Barcelona encontré que usó otro número, que también me volvió loco". O que en pleno Mundial de Italia ´90 -se están cumpliendo 30 años de esa competencia-, en el partido de Argentina ante Yugoslavia Diego jugó con las medias del Nápoli: "me enteré que el utilero le pidió que llevara a la concentración toda la indumentaria de su club porque le quedaba cómoda". El redactor del libro, extendió su adelanto: "Leerán qué marca de botín usó, color de la cinta de capitán, número de camiseta, si hizo goles, o lo amonestaron, y cómo fueron sus goles. Del partido: si llovía, si se hizo un minuto de silencio -recuerdo uno de cuando murió el presidente de la FIFA Artemio Franchi-". Casi que no habrá grandes y largos textos, a excepción de la transcripción de algunas crónicas, o los párrafos con información estadística.

Para obtener material fotográfico, ha recopilado muchas imágenes y consultado a gran cantidad de fotógrafos profesionales pero se topó con impedimentos económicos: "Torneos y Competencias, que hoy tiene los derechos de revista El Gráfico, la foto más barata la vende a 100 dólares", explicó. Y el japonés Masahide Tomikoshi, que revoluciona Twitter con sus fotos inéditas de la historia del fútbol mundial pero en especial de Maradona, cederá gratuitamente sus imágenes: "Lo pude contactar y me entrega material del Mundial Juvenil ´79, la gira de Boca por Japón en 1982 y el Mundial de México ´86".

El libro -tendrá más de 300 páginas- actualmente está en pleno diseño de la tapa, y ya tiene a una reconocida editorial que lo publicará, y que ofrecerá la posibilidad de presentarlo en las ferias más conocidas. Previamente, saldrá como e-book para que esté disponible mundialmente y también se pueda comprar a menos dinero que en el formato impreso. El creador de la publicación comentó a 0223 que, sin éxito, intentó contactar a su colega Matías Morla -abogado de Maradona-: "No debería haber problema con los derechos: no me meto con su vida privada, y todo lo que escribo es público, existen registros", sentenció.

Diego Dal Santo nunca conoció personalmente a su tocayo, pese a que en pleno Mundial de Alemania en 2006 el programa de Gonzalo Bonadeo en Radio Mitre lo cruzó al aire con su ídolo para hablar de la calle. "Y él se acordó de una carta que años atrás le había escrito yo a su departamento de Segurola y Habana, me dejó helado", recordó con emoción. Cuando el libro salga a la luz, sueña con poder entregárselo en mano: "Estoy seguro que si Diego lee el libro le pasarán dos cosas: muchas historias no se las va a acordar, y muchas otras las recordará y lo llevará a revivir un buen momento", finalizó.