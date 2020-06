Movilización de familiares de detenidos a Tribunales: "La cárcel no sirve"

Familiares de personas privadas de su libertad alojadas en la cárcel de Batán se movilizaron este viernes a Tribunales para reclamar que la justicia les garantice mejores condiciones sanitarias, educación y atención psiquiátrica y psicológica, entre otros puntos.

Canela Bella, exdetenida y referente del frente Cárceles del Movimiento Evita, argumentó cada pedido al señalar que “nada se construye desde la tortura, el maltrato ni las vejaciones” que se producen en los penales. En diálogo con 0223, sostuvo que la educación y la cultura son “la base de todas las cosas” e hizo hincapié en que este año, “de 2000 mil detenidos en plaza, con un 120% de población, ingresaron a la Universidad Nacional de Mar del Plata sólo cinco detenidos”. “Pedimos la intervención de los jueces de Ejecución, presentamos un hábeas corpus el 8 de diciembre al Juzgado de Garantías 2, pero no tuvimos ningún tipo de respuestas ante los reclamos por el hacinamiento ni cuestiones sanitarias”, dijo.

En ese sentido, aclaró que no buscan que se “liberen a violadores, femicidas ni genocidas”, pero “sí que cumplan con la Constitución Nacional y que la medida liberatoria sea cumpliendo con la ejecución de la pena”. “Han cumplido con cárcel efectiva y sabemos que la cárcel no sirve para reinsertar personas porque es un sistema totalmente perverso”, señaló más adelante, y consideró que los presos “tienen que trabajar ocho horas, capacitarse y entrenarse porque vienen vulnerados de generación en generación”.

Por ptra parte, Bella pidió que se erradique la venta de estupefacientes en los barrios, y reconoció que hay mujeres con arresto domiciliario que, “como no tienen trabajo, terminan vendiendo droga atrás de una ventana para poder mantener a sus hijos”. “El Estado se tiene que hacer cargo de ellas también”, apuntó.

“Sabemos que hay quienes piden que se mueran en la cárcel pero en Argentina no existe la pena de muerte. Ya que piden justicia con cárcel, por lo menos que la cárcel sirva para que cuando salgan no reincidan, no roben, no maten. La cárcel no sirve”, definió. Y remarcó: “Respeto a las familias de las víctimas pero milito por los derechos humanos y creo que en la cárcel se tortura, se doblega y se mata y desde ahí no se construye nada”.