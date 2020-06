Oficial de policía denunció que su ex pareja disparó un arma durante una discusión

Un oficial de policía que está licenciado de la fuerza denunció el lunes por la noche que su ex pareja –también policía- efectuó un disparo tras una discusión en una casa del barrio Fray Luis Beltrán. Si bien no se registraron heridos y el hecho no pudo ser confirmado, personal de la comisaría decimoquinta realizó las actuaciones correspondientes.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, un llamado al 911 alertó el lunes a las ocho y media de la noche sobre un conflicto de instancia privada en una vivienda en inmediaciones de las calles Los Limoneros y Felipe de Arana. Los oficiales del Comando de Patrullas Norte entrevistaron a un hombre de 37 años que denunció que su ex pareja había efectuado un disparo tras una discusión.

Lo singular del caso es que el denunciante es un oficial que está de licencia y que la denunciada es una policía que está actualmente en actividad. Si bien los efectivos no hallaron a la mujer en el lugar, no pudieron certificar los dichos del hombre y no hallar personas heridas en el lugar, las autoridades judiciales en turno decidieron que la Policía Científica se presente en el lugar y que personal de la comisaría decimoquinta haga las actuaciones correspondientes.