Leonardo Malgor y el rechazo de provincia: "No lo podemos creer, pagamos por la situación del Amba"

En medio de un contexto local favorable respecto a la pandemia del coronavirus, el partido de General Pueyrredón amaneció con una mala noticia proveniente del gobierno de la provincia de Buenos Aires: seguirán prohibidas las actividades deportivas al aire libre, así con los deportes individuales en instalaciones y la apertura de los natatorios, además de prohibir la práctica de deportes individuales de "alto rendimiento", algo que venían reclamando los deportistas que deben retomar sus entrenamientos con vista a los Juegos Olímpicos y otras competencias internacionales.

Leonardo Malgor, el exatleta y reconocido entrenador, dialogó con 0223 Radio y mostró su decepción total por la "mala nueva": "Para la gente de la ciudad, los marplatenses que habitualmente hacen actividad física al aire libre por terapia mental más que física...es una mala noticia, dentro de tantas otras, como lo que sucede con la gastronomía que es mucho más importante quizás que la actividad de salud mental. Hay 30 mil familias que viven de la gastronomía y tampoco está teniendo atención. Y la verdad, no lo podemos creer", sostuvo.

Quien tiene a cargo a las atletas Belén Casetta (olímpica en Río 2016 y candidata a Tokio 2020) y Florencia Borelli, entre otros, añadió: "Llevamos más de 7 días sin casos en la ciudad, que tiene más de 800 mil habitantes. Realmente es muy desmotivante para la gente, y ya no se sabe cómo explicar. Entiendo que la gente la está pasando mal en el Amba, pero la gente que practica actividades al aire libre en Mar del Plata siente que la está pagando sin motivo en la ciudad. Evidentemente, yo no soy experto y respeto a los profesionales de la salud, pero por los números evidentemente no hay circulación viral. Lo que están haciendo en las rutas es un trabajo increíble, porque sino estaríamos llenos de casos sin los retenes funcionando bien. O sea, Mar del Plata ha hecho un gran trabajo, somos una ciudad muy grande, tenemos la población de una provincia."

Consultado acerca de los protocolos presentados para que las actividades sean habilitadas, Malgor explicó: "Se trabajaron sobre el armado desde el Emder con Andrés Macció a la cabeza, con dos altísimas profesionales de salud del Municipio que estuvieron trabajando con líderes de grupos de running, con la Federación Marplatense de Atletismo en algunas reuniones, y entre todos se armaron y mejoraron protocolos". Y agregó: "Mar del Plata hizo bien las cosas, todos coincidimos que los horarios incómodos eran los mejores para evitar aglomeraciones de gente: de 6 a 8 y de 18 a 20, que en esta época del año sería de noche. Y en inmediaciones del hogar de cada uno, no que todo el mundo agarre el auto y se vaya a la costa a hacer las prácticas. Se armó un buen protocolo y fue rechazado. Lo mejoraron, con cambios que habían sido objetados, se volvió a presentar y lo volvieron a rechazar. Ahora de nuevo. Con este contexto sanitario más que favorable."

Leonardo Malgor sostuvo que no se considera a Mar del Plata por su condición deportiva: "somos una ciudad que hace actividad al aire libre. Son decenas y decenas de actividades. No hablo solamente del running, porque Mar del Plata es conocida en el país como una ciudad que se mueve deportivamente, con muchas disciplinas, y ni hablar de los deportistas de alto rendimiento que tiene la ciudad. Tenemos a dos chicas en situación de llegar a Tokyo, y detrás de ellas hay atletas que han ido a los Juegos Panamericanos, que son Selección nacional, becados por el Enard. Esos deportistas al día de hoy oficialmente tienen que estar en la casa."

Al respecto, el perjuicio para las atletas de alto rendimiento es muy alto. Así lo explicó Malgor: "En el corto plazo no habrá competencias, pero los ciudadanos comunes tal vez no entiendan, es que un atleta de alto rendimiento es como una máquina: no podes pararla más de una o dos semanas. Eso no puede ocurrir, porque baja tanto sus niveles de exigencia que lleva luego meses volver a levantar."

El exdeportista nacido en Uruguay extendió su pensar: "Alguno podrá pensar: ´flaco, yo no puedo levantar la persiana de mi local y vos estás preocupado por eso?´. Bueno, si hablamos de alto rendimiento, los deportistas profesionales no pueden salir de sus casas a hacer unos kilómetros y por supuesto, los olímpicos, es una marcha atrás de la provincia...si tenes un atleta olímpico en el partido de La Matanza, que no pueda hacer la actividad, bueno, que ese partido busque los medios posibles para enviar a ese representante olímpico a otro lugar donde haga la cuarentena y pueda seguir entrenando en otra localidad de la provincia o del país."

Por último, Malgor pidió que se evalúen alternativas para que los atletas puedan prepararse: "Hay provincias del país que están ofreciéndose para que los atletas en situación olímpica vayan a entrenar allí, con todos los protocolos, hisopados, cuarentena de tres días hasta tener el resultado y luego, a entrenar. Provincia de Buenos Aires, si bien entiendo que hay una complicación sanitaria inédita y con un miedo bárbaro del colapso, no es la situación de Mar del Plata. Es como Por lo que sucede en Buenos Aires, todas las provincias no pueden hacer nada. Esperemos que esto pase pronto y hablemos de otra cosa", finalizó, muy enojado.