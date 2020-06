Aldosivi derrotó a un club alemán en match internacional

El pasado sábado, Aldosivi disputó un match internacional de ajedrez ante el Schach-club Kreuzberg de la ciudad de Berlín, Alemania, y en formato virtual se impuso claramente 95 a 47.

El encuentro se llevó a cabo a través de la plataforma online de lichess.org y contó con 12 jugadores por equipo. El match se jugó bajo el reglamento Arena de Lichess con un tiempo de reflexión de 7+3 por jugador (7 minutos + 3 segundos de incremento por jugada). Luego de 2 horas de juego, el resultado fue contundente: 95 a 47 a favor del Club Aldosivi.

El equipo marplatense contó con varias actuaciones destacadas. Entre ellas la de Gonzalo Moncada (20 puntos); Juan Ignacio Cuello y Joan Szapowalo (16 puntos); Facundo Rojas y Lautaro Cazeneuve (12 puntos).

Otro aspecto a destacar en equipo marplatense, y teniendo en cuenta que el match permitía la presencia de jugadores sin límite de edad, tiene que ver con la inclusión en el equipo de mayoría de juveniles: Damián Díaz (sub 18); Gonzalo Moncada, Lautaro Cazeneuve y Joan Szapowalo (sub 16); Matías Villordo (sub 14); Valentina Oyola y Franco Duarte (sub 12).

Además de evidenciar el gran potencial ajedrecístico del semillero del Club Aldosivi, esto demuestra la importancia y la evolución que ha tenido el proyecto de ajedrez juvenil, que ya cuenta con más de 4 años.

Dicho proyecto se basa en lo educativo y lo social, acerca a niños y niñas al club para proporcionarles herramientas, no sólo en cuanto a lo deportivo en sí, sino también en cuanto a lo social, con un fin no menos importante: el de hacer amigos.