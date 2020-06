Desesperante: le niegan la medicación a una mujer con cáncer hace veinte días

La familia de una mujer con cáncer mantiene intensos reclamos en Mar del Plata desde hace más de dos semanas para que se pueda regularizar la entrega de la medicación que debe cubrir Pami para afrontar la dura enfermedad.

Se trata de Paula Gioffre, de 73 años, quien está diagnosticada con un cáncer medular de tiroides. Mónica, su hija, aseguró que estuvo sin tomar las pastillas recetadas por el tratamiento de quimioterapia durante veinte días.

"Cuando ella no toma la medicación, no come y empieza con muchos dolores. Afecta mucho a su calidad de vida. Mi mamá está con un cáncer muy avanzado", explicó con preocupación la mujer, en declaraciones a 0223.

Por las características de su tratamiento, la obra social debe renovar constantamente las autorizaciones para que la jubilada pueda percibir la medicación. La última vez, en mayo, se hizo por el plazo de dos meses, cuando generalmente se concedía la renovación por cuatro períodos mensuales, según dijo Mónica.

"En teoría la renovación está pero desde la droguería de Buenos Aires me dicen que no mandan la medicación porque Pami no está pagando", advirtió la hija de la afiliada de Pami.

Después de reiterados reclamos, Mónica recibió una caja de pastillas esta semana pero desde la droguería le anticiparon que en julio cortarán la provisión por las deudas que acusan por parte de la institución. "Esto solamente lo hicieron por excepción según lo que me dijeron", señaló.

Autoridades de la obra social que fueron consultadas por este medio descartaron cualquier tipo de deuda con la droguería involucrada en el conflicto y afirmaron que la entrega de la medicación debería realizarse normalmente.

Pero más allá de las versiones cruzadas, la única certeza es la preocupación a futuro que tiene Mónica por la vida de su mamá ante la amenaza de no recibir más medicación a partir de las próximas semanas. "Espero que esto se solucione y haya una respuesta porque mi mamá no puede estar viviendo así", reclamó.