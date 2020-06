Una mujer pide ayuda para afrontar el tratamiento con iodo de su cáncer

Una marplatense lanzó un pedido a la comunidad marplatense para recibir ayuda y poder afrontar el tratamiento con iodo al que debe someterse para superar el cáncer contra el que lucha desde hace dos años.

Se trata de Marta Aguirre, de 48 años, y quien está diagnosticada con un cáncer de tiroides. El 27 de abril fue operada por los profesionales del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para extraer unos ganglios pero ahora debe recibir nuevas dosis del oligoelemento.

"Esta segunda dosis de iodo me la tienen que volver a dar en forma urgente porque sería como para matarlo definitivamente, según lo que me dijeron los médicos, pero la verdad que está muy cara y yo no tengo trabajo ni plata suficiente para poder costearlo", reconoció, en diálogo con 0223.

La mujer, incluso, dijo que meses atrás habia juntado dinero a través de una rifa para poder hacerse un test en una clínica privada cuyo resultado después le permitió avanzar con la operación correspondiente en el Higa.

Aguirre no tiene cobertura de obra social y dijo que sus hijos intentan darle una mano frente a la compleja situación pero reconoció que tampoco atraviesan un "buen presente económico" y que "no pueden hacer mucho". "Estoy desesperada y este tratamiento lo necesito para seguir viviendo", expresó.

La mujer comenzó con la lucha en 2018, cuando los médicos le detectaron el cáncer de tiroides. Ese año, recibió una primera intervención quirúrgica y dosis de iodo pero en este 2020 los profesionales volvieron a advertir la presencia de la enfermedade en su cuerpo.

Cualquier persona que esté interesada en colaborar e interiorizarse sobre la situación difícil que atraviesa Marta en los últimos meses, se puede comunicar al teléfono 2234663312.